Jorge Morán 05 JUN 2026 - 10:40h.

Quieren seguir la fórmula de Nico Paz o Jacobo Ramón

Quién puede ser el fichaje estrella de 150 millones que promete Florentino Pérez para el Real Madrid

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El Como está ante una temporada histórica. Los de Cesc Fábregas lograron la clasificación a la Champions League en la última jornada de la Serie A en lo que supone la guinda del pastel de un proyecto cada vez más consolidado. Y en este año que se les presenta, los italianos quieren contar de nuevo con Nico Paz, aunque las informaciones apuntan a su salida al Real Madrid.

Es por ello que desde Como ya trabajan en repetir la 'operación Nico Paz'. Al igual que hicieron la temporada pasada con Jacobo Ramón, en el equipo italiano vuelven a poner la mira en los jóvenes del Real Madrid. Y ahí aparece el nombre de Gonzalo García.

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El interés del Como en Gonzalo García

Aunque el delantero español comenzó la temporada de manera espectacular, siendo titular y anotando cuatro goles en el Mundial de Clubes, el suflé acabó desinflándose. Con la vuelta de Mbappé perdió protagonismo, y tanto Xabi como Arbeloa dejaron de contar con él. Tanto que en LALIGA tan sólo ha disputado 950 minutos, anotando seis goles.

Una situación que, junto a la vuelta de Endrick del Lyon, apunta a su salida del Real Madrid. Aunque muchos han sido los que han preguntado por el español, parece que el Como es de los más interesados. Con ex celtista Douvikas, la duda de la continuidad de Morata y la vuelta de Iván Azón, la delantera de Cesc Fábregas necesita de un referente al que se le caigan los goles. Y ese no es otro que Gonzalo García.

Su precio, según el valor de Transfermarkt, es de 30 millones. Una cifra que podría reducirse de distintas maneras. Repitiendo la operación Nico Paz, el Como quiere firmar al delantero por una cantidad inferior, ofreciendo un porcentaje de una futura venta o una opción de recompra para el Real Madrid.

Un precio que no es el único contratiempo para su fichaje. Las elecciones a la presidencia del Real Madrid han paralizado cualquier movimiento en la casa blanca, por lo que la situación de Gonzalo García está supeditada al técnico que llegue al Bernabéu de la mano del nuevo máximo mandatario.

Carvajal y un último baile en Italia

Gonzalo García no es el único jugador al que el Como quiere convencer. Aunque la política de fichajes del equipo italiano se basa en jugadores jóvenes y con una proyección enorme, como un César Palacios por el que también se han interesado, los de Cesc Fábregas podrían dar un último baile a una de las estrellas blancas.

En una temporada con la histórica clasificación a la Champions League, el técnico español quiere contar también con futbolistas con experiencia. Y ahí aparece el nombre de Dani Carvajal. Su salida del Real Madrid ya es oficial y aunque novias exóticas no le faltan, la idea de jugar un último año en Italia y en competición europea puede convencer al lateral.