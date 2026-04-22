Redacción ElDesmarque Madrid, 22 ABR 2026 - 12:15h.

El Inter de Milán eliminó al Como de la Copa de Italia dándole la vuelta al marcador en 2 minutos días después de otra remontada en el partido de liga entre los dos equipos

El Inter se pone serio con el Barcelona por Bastoni: "Tienen el número de teléfono en vez de tanto hablar"

Compartir







El Inter de Milán volvió a imponerse al Como y lo hizo de la misma manera que ya había ocurrido hace 10 días en liga: con un remontada. El Inter y el Como disputaban el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Italia después del 0-0 de la ida. El equipo de Cesc Fábregas, que había logrado ponerse por delante con el 0-2 en el minuto 48, volvió a ver cómo se le escapaba el partido en el tramo final del mismo. Esta vez, con peores consecuencias, ya que la derrota suponía decir adiós al sueño de la Copa de Italia y dejaba al conjunto nerazzurro como primer finalista del torneo. El Como, que está firmando una temporada espectacular y está 5º en la Serie A, ha sido capaz de plantar cara a equipos de mayor nivel durante todo el año. El conjunto de Nico Paz, Jesús Rodríguez y Álvaro Morata, entre otros, se queda a las puertas de una final que habría sido histórica para el club. Todo ha ocurrido 10 días después de que también el Inter de Milán les dejara fuera de los puestos de liga que clasifican a Champions League con otra remontada de los de Chivu en el encuentro liguero entre los dos clubes.

PUEDE INTERESARTE Se destapa en Italia una red que ofrecía mujeres, drogas y fiestas a futbolistas de la Serie A y a un piloto de Fórmula 1

La remontada del Inter de Milán al Como en las semifinales de la Copa de Italia

El partido comenzó de forma favorable para el Como. El conjunto dirigido por Cesc Fábregas se adelantó con dos goles y llegó a dominar durante buena parte del encuentro. Martin Baturina marcó el primer tanto en el minuto 32 y Lucas Da Cunha el segundo en el 48, un 0-2 que acercaba al equipo visitante a la final. Sin embargo, el Inter reaccionaría en la segunda mitad. Hakan Çalhanoglu recortó distancias en el minuto 69 y, ya en el 86, firmó el empate. Cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, Petar Sucic marcó el 3-2 definitivo en el minuto 89. El equipo de Milán consiguió así darle la vuelta al marcador y asegurar su presencia en la final de la Copa Italia. El Como, por su parte, no logró mantener la ventaja y volvió a encajar varios goles en la recta final del partido, como ocurriera en el partido de liga de hace 10 días.

Las dos remontadas del Inter de Milán al Como en 10 días

Este resultado repite lo sucedido hace menos de dos semanas en la Serie A. En aquel partido, el Como también se adelantó 0-2, pero terminó perdiendo por 4-3 tras otra remontada del Inter. Los de Fábregas encajarían 4 goles de manera continuada para, en el minuto 89, maquillar el resultado con un gol de Da Cunha. En ambos encuentros, el Como no consiguió sostener las ventajas de dos tantos que había obtenido hasta el final. El Inter de Milán suma así dos victorias consecutivas ante el mismo rival tras ir por detrás en el marcador y se acerca al doblete. Los de Chivu son líderes de la Serie A con 12 puntos de ventaja sobre sus vecinos, el Milán y ya están en la final de la Copa de Italia.