Jorge Morán 22 MAY 2026 - 17:06h.

El Inter de Milán estaba interesado en su fichaje

La lesión de Nico Paz con vistas al Mundial y el enfado de Scaloni con la decisión del Como

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Nico Paz es uno de los nombres de la temporada. Su buen rendimiento en la Serie A ha llamado la atención de muchos grandes equipos europeos, pero para Cesc Fábregas el argentino tan sólo tiene dos caminos que seguir. Y es que pese a que el Inter de Milán quiere lanzarse a por su fichaje, el español les cierra las puertas.

Con la opción de recompra que tiene el club blanco y visto su increíble trayectoria, lo más normal es que el Real Madrid pueda hacerse con sus servicios el próximo mercado de fichajes. En caso de no hacerlo, el Como será su único destino, como el propio Cesc Fábregas ha dejado claro en la rueda de prensa previa al partido ante el Cremonense.

Las dos vías de Nico Paz la próxima temporada

"Nico Paz jugará en el Como o en el Real Madrid, no en el Inter", dijo Cesc Fábregas. "Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Si puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter. O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene", aseguró el técnico.

Unas palabras que llegan después del interés del Inter de Milán por su fichaje, como el propio Javier Zanetti aseguró en su intervención en una radio italiana. "Me encanta Nico Paz, como juega y como persona. Su papá fue mi compañero de habitación en el Mundial 98. Estoy feliz por su presente, los grandes jugadores seguramente son requeridos por grandes clubes", señaló el ex jugador.

"¿Javier Zanetti ha hablado de Nico Paz? Lo siento. Zanetti ha sido una figura muy importante en el mundo del fútbol, conoce bien cómo funcionan las cosas. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Sé que Zanetti no trabaja ni para el Real Madrid ni para el Como, así que hay que mostrar respeto. También hay pequeños mensajes que no me gustan. Si me permiten decir una cosa, esto lo tengo claro: Nico Paz no jugará en el Inter. O volverá al Real Madrid o jugará en el Como la próxima temporada", sentenció Cesc Fábregas.