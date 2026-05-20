Lucas Gatti 20 MAY 2026 - 22:23h.

Un integrante del cuerpo médico de Argentina viajó a Italia para seguir su evolución

La joya de Túnez no jugará el Mundial 2026 tras la prohibición de su padre: "Es una falta de respeto"

Compartir







Faltan 27 días para el debut de la selección de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026. Todavía el seleccionador Lionel Scaloni no entregó la lista definitiva de los 26 jugadores que competirán en Estados Unidos, México y Canadá.

A esta altura, el seleccionado argentino tiene a varios jugadores entre algodones, recuperándose de sendas lesiones: Cristian 'Cuti' Romero (lesión de ligamentos), Nahuel Molina Lucero (lesión muscular), Nicolás González (molestia muscular) y Gonzalo Montiel (desgarro en el cuádriceps), quienes llegarán con lo justo a los amistosos preparatorios de junio.

PUEDE INTERESARTE Un brote de ébola en el Congo a 22 días del Mundial hace saltar las alarmas: 136 muertos y 500 posibles contagios

El domingo pasado, se sumó el volante ofensivo Nicolás Paz, quién en el partido del Como 1907 ante el Hellas Verona por la Serie A, chocó contra Nicolás Valentini y sufrió un golpe en su rodilla izquierda, lo que le generó un dolor muy fuerte. Esta lesión no le impidió caminar ni ejercitarse, pero sí una molestia que fue mermando con el paso de los días. Igualmente, el club italiano intentará reducir a cero el malestar muscular con fisioterapia y tratamiento para que pueda jugar el último encuentro de la temporada 2025/26.

Según pudo saber ElDesmarque, el futbolista de 21 años fue evolucionando de la mejor manera en las últimas horas. “Está bien”, afirman desde su círculo íntimo a este medio. “Está entrenando a ritmo normal”, asegura la misma fuente que muy cercana al jugador, dejando la puerta abierta a que vuelva a jugar pronto.

PUEDE INTERESARTE Revolución total en la UEFA: nueva Nations League y nuevos clasificatorios para Mundial y Eurocopa

A raíz de esta situación, el cuerpo técnico del seleccionado argentino se movió rápido por la cercanía del inicio de la Copa del Mundo, y por decisión de Scaloni, un integrante del cuerpo médico viajó a Italia para seguir de cerca las molestias en la rodilla del futbolista. La presencia de Dr. Daniel Martínez es para conocer el estado de la molestia y evitar riesgos mayores de cara al comienzo de la cita mundial.

Más allá de ese dolor en la rodilla izquierda, el club italiano pretende que su jugador estrella juegue el próximo domingo ante el Cremonese por la última fecha de la liga italiana, para pelear por ingresar a la Champions League 2026/27. Esta situación no cayó bien en el cuerpo técnico argentino, motivo por el cual viajó el médico para interiorizarse sobre esa situación y tener pleno conocimiento de lo que está sucediendo.

PUEDE INTERESARTE Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026 con cuatro porteros, cuatro jugadores de LaLiga y un detalle con Diogo Jota

La intención de Scaloni era que el club salvaguarde al centrocampista para evitar una lesión mayor, pero ha sido el entorno de Paz el que llevó un poco de calma a su equipo como al seleccionado sudamericano, dejando en claro que hoy la situación está mucho mejor.

De esta manera, se espera que el oriundo de Islas Canarias vuelva a las canchas este domingo para la última fecha de la Serie A y el lunes viaje a Buenos Aires, Argentina, para iniciar la concentración en el Predio de la AFA en Ezeiza de cara a la Copa del Mundo. Seguramente, Nico Paz integre la lista de 26 argentinos que disputarán la próxima copa del mundo, siendo su primera participación en este evento mundial.