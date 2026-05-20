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La joya de Túnez no jugará el Mundial 2026 tras la prohibición de su padre: "Es una falta de respeto"

Louey Ben Farhat en un partido con Túnez
Louey Ben Farhat en un partido con Túnez. Redes Sociales
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El Mundial 2026 está cada vez más cerca y ya se empiezan a conocer a los elegidos de cada país para levantar el título. Un torneo en el que habrá leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Neymar o Leo Messi, y también jóvenes promesas como Lamine Yamal o Endrick, quién finalmente ha sido convocado por Brasil. Pero quién no estará seguro es Louey Ben Farhat, la promesa de Túnez.

A sus 19 años de edad, el jugador del Karlsruher (Bundesliga 2) es una de las grandes ausencias del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Un futbolista que no estará no por decisión técnica o lesión, sino por una prohibición de su padre.

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Louey Ben Farhat, joya de Túnez
Louey Ben Farhat, joya de Túnez. Redes Sociales

La llamada de un padre al seleccionador de Túnez

Durante este pasado martes, Túnez ha desvelado a sus 26 elegidos para acudir a la cita mundialista y ahí sorprendió la ausencia de Louey Ben Farhat, una de las grandes esperanzas del país. Y aunque los aficionado se tiraron en un primer momento a por Sabri Lamouchi, seleccionador nacional, este no tuvo la culpa de nada.

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Según lo que ha explicado el propio seleccionador en rueda de prensa, todo se debió a una prohibición del padre de la joven estrella. "Recibí una llamada del padre esta mañana y me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial", desveló Sabri.

Una noticia que pilló a todo el mundo por sorpresa y que lamentó el propio seleccionador, que quiso convencer al futbolista de 19 años de que cambiara de opinión. "Poco después llamé a Louey y no contestó. Es una falta de respeto", apuntó el técnico de Túnez.

Louey Ben Farhat con Túnez
Louey Ben Farhat con Túnez. Redes Sociales

Louey Ben Farhat cuenta con doble nacionalidad (germana y tunecina), pero parecía haber elegido la de Túnez después de ser convocado con la absoluta en los últimos amistosos. Una decisión que podría haber cambiado y es por lo que el padre negó su participación, con la intención de jugar con Alemania en el futuro.

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