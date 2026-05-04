Jorge Morán 04 MAY 2026 - 12:45h.

El entrenador catalán fue preguntado por su futuro

Los motivos que convierten a Cesc Fàbregas en el candidato ideal al banquillo del Real Madrid

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Con el banquillo del Real Madrid con varios favoritos, hubo un nombre que sonó con fuerzas hace unas semanas y que dejó a todo el mundo sin palabras. La figura de Cesc Fábregas aparecía como opción para el club merengue en una operación tan extraña, como complicada. No por nivel, pues está haciendo un gran trabajo con el Como de la Serie A, sino por su pasado como culé.

Pese a ello, parece que la figura de Cesc no llegará ni al Real Madrid, ni tampoco al Barcelona. Preguntado por su futuro en una entrevista con The Telegraph, el catalán dejó claras sus intenciones y cerró la puerta a un posible fichaje por algún equipo de LALIGA EA SPORTS.

El futuro de Cesc Fábregas como entrenador

El técnico del Como nunca imaginó ser entrenador, pero hubo una fecha en la que todo cambió. "Si no hubiera sido por el Covid, no habría tomado la decisión de obtener mi licencia B [de la UEFA] y luego mi licencia A. Sin ese tiempo, no creo que hubiera podido estar listo tan pronto", aseguró.

"Cuando tomé la decisión de venir a Como, sabía que estaba en la recta final de mi carrera como jugador. Realmente no me importaba dónde terminara. Solo quería terminar jugando. No en el banquillo, no en la lista de lesionados, nada de eso. Pero mi pasión se convirtió en trabajar con el Primavera los jueves", desvela el ex jugador.

Aunque su pasó por el Barcelona fue exitoso, la etapa que más recuerda Cesc es la que vivió en Inglaterra, en equipos como el Arsenal o el Chelsea. "La Premier League es la mejor liga del mundo", dice el técnico en una clara muestra de sus intenciones para el futuro. Siempre lo he tenido muy claro. Lo sentí como jugador, lo siento como entrenador, como aficionado", explica.

"Mourinho me dijo un día cuando estaba en el Chelsea: 'Todavía me quedan 30 años de trabajo'. Así que podría estar aquí en el Como durante 10 años, y aún así se puede llegar a la Premier en 12 o 15 años", apuntó el catalán.