Jorge Morán 21 MAY 2026 - 20:03h.

Javier Zanetti habló maravillas del jugador argentina

La lesión de Nico Paz con vistas al Mundial y el enfado de Scaloni con la decisión del Como

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El Real Madrid prepara un verano movidito en sus oficinas. No sólo por las elecciones a la presidencia, dónde Enrique Riquelme se presentará como alternativa a Florentino Pérez, sino por todas las llegadas y salidas que pueden producirse. La primera, la de José Mourinho, que llegaría al club blanco, aunque no lo haría sólo. Entre los nombres que se barajan para reforzar la plantilla, el más seguro parece el de Nico Paz, por el que la entidad madridista tiene una opción de recompra que podría ejercer en el próximo mercado de fichajes.

Pero la buena temporada del argentino en la Serie A puede ser un problema para los blancos. Nico Paz ha firmado, en lo que llevamos de temporada, trece goles y siete asistencias, siendo una de las revelaciones del Como en Italia y generando el interés de los mejores equipos del mundo. Y hay uno que quiere lanzarse como loco a por su fichaje.

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Javier Zanetti y los elogios a Nico Paz

Este no es otro que el Inter de Milán. El equipo italiano es uno de los grandes interesados en el fichaje de Nico Paz y Javier Zanetti puede tener la llave para su fichaje. "Me gusta mucho por su forma de jugar y por la persona que es. Tengo la suerte de conocer a su padre, que fue mi compañero de habitación en el Mundial de 1998", dijo en una entrevista en la DSPORTS Radio FM 103.1.

Una amistad que podría convencer a Nico Paz, quién ha maravillado en el Como desde su salida del Real Madrid. "En estos dos años en el fútbol italiano ha demostrado su calidad. Va camino de convertirse en un gran jugador. Los grandes jugadores son, sin duda, muy codiciados por los grandes clubes", expresó el ex jugador. No es la primera vez que se relaciona al argentino con el Inter, pues hace ya unos meses se habló de una posible oferta. "No, no ha habido nada", dijo el futbolista.