Andrea Esteban 22 MAY 2026 - 11:04h.

Confirma oficialmente que no seguirá en el Real Madrid

La rajada de Joan Laporta contra el Real Madrid y Florentino Pérez: "Fue esperpéntico"

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Álvaro Arbeloa respaldó públicamente la gestión de Florentino Pérez en plena incertidumbre por las posibles elecciones en el Real Madrid. El técnico blanco, que confirmó además su salida del club, lanzó un mensaje claro a cualquiera que quiera competir por la presidencia: superar el nivel actual no será sencillo.

Arbeloa avala la gestión de Florentino Pérez

Preguntado por la posibilidad de que haya candidatos alternativos a Florentino Pérez en las próximas elecciones del Real Madrid, Arbeloa evitó entrar directamente en política institucional, aunque dejó una reflexión muy significativa: “Me parece fenomenal que se presenten”.

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Sin embargo, el técnico dejó claro cuál considera que es el nivel actual de exigencia dentro del club: “Ya saben dónde está puesto el listón”.

Una frase interpretada como un respaldo evidente a la etapa de Florentino Pérez al frente del Real Madrid: “Estaremos escuchando y viendo qué ideas pueden aportar”.

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Arbeloa confirma su salida del Real Madrid

El entrenador también confirmó oficialmente que no continuará en el banquillo madridista la próxima temporada: “Sí”.

Así respondió de forma directa cuando fue preguntado sobre su salida del club tras estos meses al frente del primer equipo.

Aun así, dejó claro su agradecimiento absoluto al Real Madrid: “Me voy agradecido tras estos ocho años”.

Su relación con el vestuario

Arbeloa habló con sinceridad sobre su convivencia con la plantilla y reconoció que no siempre fue sencillo gestionar determinadas situaciones: “Hemos tenido diferencias, es normal”.

El técnico aseguró que siempre intentó ponerse en el lugar de los futbolistas gracias a su experiencia previa como jugador: “He estado donde están ellos y les entiendo”.

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Además, confesó que estas conversaciones le han ayudado a crecer tanto personal como profesionalmente: “Me han hecho mejor técnico y mejor persona”.