Fran Fuentes 18 NOV 2026 - 06:58h.

El periodista y tertuliano tiene claro que el equipo tiene que mejorar mucho para aspirar a la Champions

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Quim Domènech ha comparecido en El Chiringuito de este martes, y lo ha hecho para avisar con el nivel del FC Barcelona. El periodista y tertuliano siente que el discurso que se ha instalado en el barcelonismo es el de renegar de toda autocrítica y lo que él califica como "balón para adelante porque el Real Madrid está peor". En este sentido, siente que la goleada recibida contra el PSG y la derrota en El Clásico demuestran que el conjunto culé todavía tiene que mejorar en muchas facetas.

"Como habéis visto, por esta parte se ha instalado en el barcelonismo un poco de rechazo excesivo a la autocrítica, a base de, pues un poco 'no, porque venimos ganando; no, porque estamos líderes; no, porque tal', y evitar la autocrítica. Evitar la autocrítica y balón para adelante porque el Madrid está peor. Yo he echado de menos a veces este tipo de discursos. Tres veces hay que subir el nivel", afirma Quim Domènech.

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Del mismo modo, le sorprende que haya personas que sienten que este FC Barcelona está preparado para todo: "Pero ¿hay alguien de verdad en Barcelona que no crea que el Barça tiene que subir el nivel para ganar? Pues a mí me cuesta. O sea, una cosa es querer justificar, 'no, porque las lesiones'; 'no, porque los jóvenes'; 'no, porque los jugadores'... no, hay que subir el nivel todos. Tiene que subir el nivel el entrenador, la plantilla, el staff... todos", asevera.

En este sentido, Quim Domènech siente que, si el objetivo es ganar la Champions, el equipo aún está lejos: "Al Barça con el nivel actual no le va a alcanzar en Europa. Se ha visto contra el PSG, y yo, viendo el nivel y se ha visto contra el Madrid y viendo el nivel... o sea, no. A mí la sensación que me da es que no le alcanza", explica, convencido.

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Asimismo, aprovecha para recordar las palabras de Rodri en una entrevista publicada este mismo martes en el diario SPORT, en las que afirma que las derrotas contra el PSG y el Real Madrid son dos oportunidades para aprender: "Yo estoy de acuerdo con Rodri. Ahora, parece que hay una tendencia de que cualquier discurso que cuestione el nivel del Barça... ya, ostras, ya no podemos hablar", sentencia.

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