Ya se pueden adquirir a través de la web oficial de la RFEF

La lesión de Lookman es más grave de lo previsto: parte médico con palo a Nigeria

Compartir







"Espero que no sean tan caras. Nos hemos quejado a FIFA". Son las palabras de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en relación al precio de las entradas del Mundial 2026, que tuvo varios partidos con cifras absolutamente desorbitadas, entre los que se incluía la final. La cuestión es que esas palabras, pronunciadas este martes, llegan sólo un día después de que la propia RFEF sacara a la venta las localidades de la Supercopa de España... a precios, de nuevo excesivamente elevados.

Una Supercopa que, una vez más, será de España pero no se jugará en España. A diferencia de años anteriores esta vez se jugará en Turquía. Los tres partidos se disputarán en Estambul, pero en distintos estadios. Y los tres partidos tienen localidades a las que es difícil acceder.

PUEDE INTERESARTE Jorge Mendes aterriza y se reúne con un jugador del Barcelona para negociar su salida

Precios de las entradas de la Supercopa de España

La primera semifinal la disputarán el Barcelona y el Atlético de Madrid el martes 2 de febrero en el estadio del Fenerbahce. Pues bien, la entrada disponible más barata para este encuentro alcanza los 360 euros a través de la web oficial de la RFEF. Las localidades más económicas tienen un precio de 124 euros, pero están agotadas... desde el mismo momento en el que salieron a la venta.

PUEDE INTERESARTE Antiviolencia sanciona al Real Madrid por la pancarta contra Javier Tebas ante el Sevilla

Con la segunda semifinal, que la disputarán la Real Sociedad y el Real Madrid el miércoles 3 de febrero en el estadio del Besiktas, los precios son un poco más reducidos: 99 euros las más baratas, que ya están agotadas, y desde 297 euros las que sí se pueden comprar.

Estas cifras, como podrán imaginar, se elevan aún más de cara a la final del sábado 6 de febrero, que se jugará en el estadio del Galatasaray. Sobre todo ante la posibilidad de que haya un Clásico entre el Barça y el Real Madrid. Las entradas para este encuentro cuestan entre 232 y 1.109 euros, pero sólo quedan unas pocas disponibles a un precio de 720 euros.

De momento, se desconoce si la RFEF facilitará entradas más asequibles de manera directa a los cuatro clubes participantes. Aún así, lo cierto es que los desplazamientos en las últimas Supercopas han sido mínimos, debido a la lejanía y al alto coste de los encuentros. Y es que jugar un torneo español a 3.500 kilómetros de distancia es algo que no termina de calar entre ningún aficionado.