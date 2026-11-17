El agente ya está en Barcelona trabajando en la operación

Salida inminente en el Barça rumbo a Italia: la Juve lo quiere en enero

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Operación inminente en el FC Barcelona. Jorge Mendes ha aterrizado este martes en la Ciudad Condal con el objetivo de agilizar uno de los primeros movimientos que se manejan desde las oficinas del Camp Nou con vistas al mercado de fichajes de enero. El protagonista en cuestión es Alejandro Balde, que está sentenciado por Hansi Flick y cuyo futuro apunta lejos del fútbol español.

Tal y como han captado las cámaras de El Chiringuito, Mendes ha aterrizado en Barcelona sobre las 13:00 horas. Desde allí se trasladó a un restaurante del centro de la ciudad acompañado de dos miembros de Gestifute, su agencia de representación. Posteriormente, según señala Mundo Deportivo, se ha trasladado al domicilio de Alejandro Balde.

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El paso por su casa ha sido "fugaz", según señala la mencionada fuente, pero invita a pensar que ha sido importante de cara a una salida en el mercado de enero. Sin ir más lejos, desde Italia apuntan este mismo martes que la Juventus está preparando una oferta para fichar a Balde en la próxima ventana invernal.

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Alejandro Balde podría acabar en la Juventus

Según informa Il Corriere dello Sport, el cuadro italiano propondrá al Barça la llegada de Balde a Turín en forma de cesión. La idea del club azulgrana sería ingresar cerca de 40 millones de euros por un posible traspaso, pero en principio tampoco se niegan en rotundo a esa fórmula de cesión, que también podría incluir algún tipo de cláusula de compra o ser similar a la de Ronald Araujo.

Sea como fuere, lo que sí parece evidente es que la salida de Balde del Barcelona está más cerca que nunca. Flick ya le comunicó el pasado verano que no entraba en sus planes, pero el jugador decidió quedarse en el Camp Nou. El técnico ha mantenido su palabra y ya demostró en el último partido, ante el Atlético, que, pese a las bajas, prefiere colocar a Brian Fariñas o Frenkie de Jong de laterales antes de que dar entrada a Balde, un gesto inequívoco de su sentencia definitiva dentro del club.