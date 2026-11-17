Fran Duarte Madrid, 17 NOV 2026 - 11:11h.

La Juventus quiere reforzar la banda izquierda con urgencia y el lateral del Barça es el perfil que más gusta a Spalleti

El Manchester United sigue atento al fichaje de Alejandro Balde

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Parece que el futuro de Alejandro Balde está a punto de resolverse. El lateral no cuenta para Hansi Flick y en el Barça le han colgado el cartel de transferible desde antes del verano. Después de muchos rumores, Balde ha continuado esta temporada en el club azulgrana aunque desde Italia apuntan a un acuerdo con la Juventus para incorporar al lateral este mismo enero.

Según informan desde Corriere dello Sport, el conjunto italiano está preparando una propuesta para conseguir la incorporación de Alejandro Balde a través de una cesión temporal en el próximo mercado invernal. Una operación que cobra fuerza aunque todavía se encuentra en una fase inicial y no han enviado la propuesta definitiva aún al FC Barcelona.

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El futuro de Balde pasa por Italia

Una cesión no desagradaría en la entidad culé, aunque sus pretensiones pasan más por un traspaso no inferior a los 40 millones de euros. La certeza de que no cuenta para Hansi Flick y la necesidad de fichajes en defensa hacen que esa cesión sea vista con buenos ojos. Además, en caso de que Balde llegue a despuntar en estos meses en la Juventus, ayudaría a mejorar las ofertas de otros clubes por él. Precisamente la Juve no es el único equipo interesado en incorporar a Balde, el PSG o el AC Milan también están interesados en hacerse con el canterano del Barça.

Desde la Juve no quieren hacer una compra definitiva por la posibilidad abierta de incorporar a David Raum el próximo verano, pero Spalleti si considera esencial mejorar este mismo enero la banda izquierda y Balde sería la opción ideal en estos momentos. En ‘la Vecchia Signora’ gusta mucho su perfil por su juventud (23 años), su físico, su velocidad, pero sobre todo su capacidad de progresión. En cualquier caso, si se produce la cesión y muestra buen rendimiento, no descartan una oferta de compra definitiva.