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En las oficinas del FC Barcelona ya trabajan de cara al mercado de fichajes de enero. Un mercado donde las prioridades apuntan a la línea defensiva, lastrada por las lesiones y las dudas en este inicio de temporada, y en el que se esperan varios movimientos. Uno de los nombres que había aparecido en rojo era el Pedro Porro, opción que ahora pierde fuelle. Mientras, hay dos defensores que ya están señalados para salir y hacer las maletas.

El fichaje de Pedro Porro por el Barcelona, descartado

El periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de fichajes, ha analizado este lunes en Dazn la actualidad del cuadro blaugrana: "Me comentan que Pedro Porro en invierno no va a fichar por el Barça, que de momento no es una posibilidad y el Barça no está en esa pelea", ha asegurado.

Porro, titular con España durante el pasado Mundial, tiene contrato hasta 2031 con el Tottenham, un equipo que sigue sumido en una crisis importante de resultados y luchando por evitar el descenso. Durante las últimas semanas se había especulado con la opción de que cambiara Londres por Barcelona, pero ahora esta posibilidad parece perder fuerza.

Las dos salidas que maneja el Barcelona

Si llegan fichajes en defensa, primero se deberán producir salidas. Y en este sentido, hay dos jugadores que están señalados desde el pasado verano: "El Barcelona escuchará ofertas por Jules Koundé y Alejandro Balde", ha desvelado Moretto.

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"Uno de los dos o incluso los dos pueden salir. Veremos las ofertas que llegarán y la decisión final de los dos futbolistas", ha añadido el periodista, que vuelve a colocar al Chelsea entre los pretendientes de un Koundé que ha perdido protagonismo en este inicio de curso, pues Hansi Flick prefiere colocar a Eric García de lateral.

Más difícil es aún la situación de Alejandro Balde, pues Flick le ha sentenciado y ha llegado a colocar en los últimos duelos, ante las ausencias de Koundé y Eric, incluso a Brian Fariñas o Frenkie de Jong de laterales antes que introducir al lateral zurdo en sus planes. Balde, con contrato hasta 2028, está llamado a salir en enero en busca de minutos.