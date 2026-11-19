Ángel Cotán 19 NOV 2026 - 08:47h.

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El tertuliano revela este asunto con todo lujo de detalles

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Lamine Yamal es uno de los líderes de la Selección Española. Rodri Hernández ejerce de capitán, pero el extremo azulgrana, pese a su juventud, acapara todos los focos. No obstante, para llegar aquí y dada su juventud, el campeón del mundo ha tenido que seguir un proceso acelerado de madurez dentro del vestuario. Y en El Chiringuito hacen muy responsable de este asunto a Dani Carvajal.

Juanfe Sanz mantuvo un tenso debate al desempolvar fricciones de vestuario entre el actual jugador del Getafe CF y Lamine Yamal.

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Juanfe Sanz revela fricciones entre Carvajal y Lamine Yamal en la Selección

El tertuliano destacó la labor de capitán que ejercía Carvajal junto con Rodri en el vestuario de España: "Eso ha pasado, eh, eso ha pasado en la Selección Española. Carvajal y Rodri han tenido que tirar de las orejas a algunos. Si te quieres reír te ríes, pero Carvajal ha sido el capitán de la Selección Española, el futbolista con más Champions si te parece poco... y creo que conocía esos vestuarios. Yo sé que en la Eurocopa que fuimos campeones eran un montón de chavales, que juegan muy bien al fútbol, pero que eran críos".

La información se convirtió en debate y Juanfe Sanz respondió con dureza señalando momentos tensos entre Carvajal y Lamine: "Eso no es cierto. Está insinuando que Lamine ha echado a Carvajal, te aseguro que en ese vestuario que cuando Carvajal ha levantado la voz el que ha agachado las orejas ha sido Lamine Yamal. Eso te lo digo yo y fuera de cámaras te cuento porqué. A lo mejor ha habido algún día en el que Lamine ha tenido que agachar las orejas en competición. Pregunta, tú que conoces a gente de Lamine. Y que agradezca Lamine que no se ha filtrado".

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