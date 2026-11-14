Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 19:26h.

El centrocampista de la Selección tira de sinceridad sobre Lamine Yamal

Balaídos, la sede 'tapada' para el Mundial 2030: "Me he quedado muy sorprendida"

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Álex Baena está siendo una de las referencias tanto del Atlético de Madrid como de la Selección Española. Tras cuajar un excepcional Mundial, el centrocampista parece haber dado un importante paso adelante y ahora su papel es muy importante en ambos vestuarios. A falta de un día para el España-Inglaterra, es Baena quien hace un repaso general de lo que le viene al equipo y tira de sinceridad al hablar de Lamine Yamal y del Balón de Oro a Harry Kane.

Su rol de titular en España. "Yo siempre he trabajado a tope. Son decisiones que toma el míster. Siempre listo para ayudar en la posición que sea. Yo siempre estoy preparado para dar el 100% cuando toque. Es normal que la gente criticase la decisión del míster de llevarme al Mundial, pero él siempre ha confiado en mí y yo siempre le he demostrado mi compromiso. El Mundial me hizo el click en la cabeza que necesitaba y que no sabía encontrarlo".

El Balón de Oro a Harry Kane y las armas de Inglaterra. "A mí me hubiese encantado que lo hubiese ganado Lamine o cualquier español. Él también se lo merece. Está claro que como jugadores, Kane y Bellingham. Pero tienen un gran equipo, muy rápidos al contragolpe. Debemos tener cuidado porque ya nos hicieron daño en Wembley".

Baena y los ¿privilegios? a Lamine Yamal

A Baena, y al resto de jugadores, no tendrían muy en cuenta que De la Fuente le diera privilegios a Lamine. "Son decisiones que se toman. También hay que entender que nunca habíamos tenido a un jugador como Lamine. No es un trato de favor. Luis lo hubiese hecho con cualquier otro jugador. Es más el ruido de fuera que lo que vivimos dentro. Pero no es que haya tenido privilegios. Tiene mucha repercusión, es nuestro mejor jugador aparte del equipo. Pero si alguna vez hubiese que hacer una excepción y hacer un trato de favor con él, lo entenderíamos, pero nunca se ha dado".