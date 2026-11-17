Tomás Roncero, Josep Pedrerol o María Trisac, críticos con el extremo del Real Madrid

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Vinícius se ha mostrado más sincero que nunca. Quizá incluso demasiado. El delantero del Real Madrid ha pasado este lunes por sala de prensa en la previa del partido de Brasil ante Singapur y ha confesado, entre otras cosas, que no cuidó su físico, sus rutinas y su alimentación durante el pasado verano, algo que no ha gustado nada entre los tertulianos madridistas de El Chiringuito.

Josep Pedrerol ha arrancado el programa de este lunes señalando a Vinícius tras su confesión. Luego, María Trisac ha dado un paso más señalando que "llega pasado de peso" a la pretemporada, allá por el mes de agosto. El caso es que han pasado ya tres meses y sigue lejos de su mejor versión.

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"¿Cómo te has podido permitir esa dejadez? No juegas pero cobras igual", criticaban otros tertulianos del programa, mientras que Cristóbal Soria, que suele ser de los más críticos con el '7', calificaba la confesión "de una gravedad tremenda".

Tomás Roncero admite que le honra ser tan sincero, pero también se ha mostrado crítico y ha calificado lo sucedido como "inadmisible". "Es de muy mal profesional", añadió durante la tertulia inicial, centrada en el extremo del Real Madrid y con un intercambio de opiniones entre dos bandos que, esta vez sí, coincidían en la mayor parte de las críticas.

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