Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 14:41h.

Está protagonizando una gran irrupción en la categoría de plata

Raúl González pide un delantero de Primera al Oviedo y hasta tres fichajes en invierno

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El mercado de fichajes está en constante movimiento en la élite. Superada la extensa planificación estival, y tras un merecido descanso, las direcciones deportivas de nuestro fútbol rastrean opciones para mejorar sus plantillas en próximas ventanas de transferencias. Algunas de cara al presente más inmediato con enero ya asomando y otras mirando al futuro.

Los focos apuntan este miércoles al Carlos Tartiere donde está emergiendo un interesante centrocampista que llama la atención de clubes de LALIGA EA Sports. Sus apariciones en el fútbol profesional se resumen en un gol y hasta tres asistencias en sus primeros doce encuentros. Se trata de Enzo Pérez.

El Betis y Monchi comparten interés en el Real Oviedo

El joven canterano de tan solo 18 años e internacional con la Selección Española sub 19 es una de las buenas noticias del arranque liguero del Oviedo. Su buen hacer en LALIGA Hypermotion está llamando la atención de clubes de superior categoría, tal y como avanza en exclusiva el periodista experto en fichajes Matteo Moretto.

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La citada fuente aporta el nombre de cuatro de los clubes que siguen la pista a este joven futbolista: "El Oviedo es consciente de que Enzo Pérez puede convertirse en el traspaso más importante de la historia del club. El joven centrocampista de 18 años ha tenido una gran irrupción en cuanto a juego y minutos disputados, y ya cuenta con el interés de numerosos clubes, entre ellos el Brentford, el Milan, el Betis y el Espanyol".

Además, la operación, que sería importante para el club carbayón, cuenta con una fecha clave: "Tiene una cláusula de rescisión en su contrato. El Oviedo querría retenerlo, salvo que lleguen ofertas realmente muy importantes. Una situación que habrá que seguir de cerca entre enero y junio de 2027".

Por el momento, un seguimiento, pero si Enzo Pérez cumple con la evolución que se le presupone, el Real Oviedo estará ante una operación de peso en próximos mercados. Con mucha carrera por delante, Enzo Pérez se centra en seguir defendiendo la camiseta azul.