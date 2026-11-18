Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 12:15h.

El técnico sigue sin equipo

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El mercado invernal de fichajes comienza a calentarse y son varios los clubes que buscarán refuerzos para el segundo tramo de temporada. No obstante, y además de los agentes libres, el escaparate de entrenadores siempre está en constante movimiento. Marcelino García Toral es uno de los grandes técnicos españoles que aguardan una oportunidad, aunque su próximo destino podría estar lejos de LALIGA EA Sports.

Muy lejos, de hecho. Tras su salida del Villarreal CF, el veterano preparador asturiano continúa sin equipo, aunque sí con ofertas. Su cartel en el viejo continente es importante, pero es fuera de Europa donde podría acabar si se completa una carambola.

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Marcelino García Toral... ¿Rumbo a Arabia Saudí?

El periodista Matteo Moretto avanza en MARCA esta posibilidad. Marcelino está en la órbita del Al-Ahli, equipo de Arabia Saudí. Su candidatura al banquillo árabe podría ganar mucha fuerza si se acaba produciendo previamente un movimiento que dejaría en cuadro al Villarreal CF. Caprichos del destino, tras discrepancias en su último contrato con el conjunto groguet, el actual director deportivo del submarino amarillo podría ofrecerle un nuevo trabajo.

La citada fuente informa del fuerte interés del Al-Ahli en Miguel Ángel Tena. El líder de la parcela deportiva del Villarreal tendría sobre la mesa una oferta muy importante y por el momento medita qué hacer con su futuro.

Si la respuesta es positiva, en los próximos días podrían iniciarse las conversaciones para abordar el fichaje de Marcelino García Toral. Cabe destacar que este conjunto de la liga árabe sigue la pista del técnico asturiano desde hace tiempo, colándose entre los candidatos a su banquillo en el pasado. Ahora, Miguel Ángel Tena puede tener la llave definitiva para su desembarco en Arabia Saudí. El Villarreal estaría obligado a buscar un nuevo director deportivo en el mercado de fichajes invernal.