Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 13:19h.

El extremo txuri urdin no jugará en lo que resta de temporada y abre una posibilidad de refuerzo

El precioso gesto de Take Kubo a Ander Barrenetxea en mitad del Japón - Brasil

Compartir







La Real Sociedad volverá este fin de semana a la competición tras un parón de selecciones que dejó una noticia muy dura. La lesión de larga duración de Ander Barrenetxea ha sido todo un palo para el equipo txuri urdin, pero también un motivo más para seguir avanzando en una temporada con retos importantes. Aunque la baja del atacante abre un debate en el mercado de invierno.

¿Fichará la Real Sociedad a un sustituto para 'Barrene' en enero? Es la pregunta que se hace un amplio sector de la hinchada txuri urdin, y aunque aún no hay respuesta clara, sí que se han deslizado las primeras pistas.

PUEDE INTERESARTE La carambola que manda a Marcelino a Arabia Saudí y puede dejar en cuadro al Villarreal

Pistas en la Real Sociedad por el sustituto de Ander Barrenetxea

El equipo donostiarra se caracteriza por combinar el talento de Zubieta con algunas piezas adquiridas en el mercado, pero ante este tipo de situaciones, la primera opción siempre pasa por mirar en casa. Pese a que no lo confirma del todo, Jokin Aperribay pospone la decisión final de acudir en enero a por un nuevo fichaje para la banda.

En un acto reciente con Diario Vasco, el presidente de la Real Sociedad ofrece las primeras pistas sobre el posible sustituto de Ander Barrenetxea: "La carpeta de los fichajes es la última que me gusta abrir. Estamos con todos los jugadores que hay en el primer y en el segundo equipo, y ya veremos. No ha llegado todavía el momento para que tengamos esa conversación y tenemos nueve partidos por delante que es en lo que nos tenemos que fijar. Pensar en otras cosas sería un error y pensar que un jugador pudiera venir a Donostia para que el futuro de la Real Sociedad fuera más brillante... sería un error".

En definitiva, habrá que esperar para saber si la dirección deportiva que comanda Erik Bretos afronta semanas de intenso debate para acabar respondiendo a la gran pregunta: ¿Fichar o no en el mercado de invierno a un sustituto para Ander Barrenetxea?