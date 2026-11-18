Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 14:09h.

El técnico perico analizó la previa del duelo liguero en San Mamés

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El regreso de LALIGA EA Sports tras un nuevo parón de selecciones se producirá en San Mamés. Allí, el Athletic Club recibirá al renovado RCD Espanyol donde se estrenará Eder Sarabia en el banquillo. El joven entrenador vuelve al estadio de su vida tras el pequeño encontronazo que protagonizó con Ernesto Valverde el curso pasado.

Este miércoles, en la rueda de prensa previa al encuentro en Bilbao, Eder Sarabia ha analizado las posibilidades de victoria perica, pero sobre todo ha asumido un error que cometió en el banquillo de San Mamés y que no quiere volver a repetir.

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Las palabras de Eder Sarabia antes de visitar San Mamés

Qué tiene que hacer para ganar en San Mamés. "Como cada partido, será necesario saber leer lo que tenemos que hacer en cada momento. Desde el lunes venimos hablando de la mentalidad que queremos tener, tenemos argumentos de sobra para poder ganar en San Mamés y vamos a necesitar hacer un buen partido en todos los aspectos y todos los momentos. San Mamés es un campo que aprieta, que el Athletic nos va a generar, que se van a venir arriba... este equipo ya ganó allí el año pasado y sabe en parte dónde está el camino".

Su primer partido en el banquillo perico... ¿Un examen? "Cada día pasamos un examen. No solo el juego, el aspecto físico o el entendimiento de muchas cosas, sino también la capacidad mental de saber qué necesitas en cada momento. Tenemos algunos chicos más jóvenes, pero en general somos un equipo con partidos en Primera División".

Un error que no quiere repetir ante el Athletic. "Es muy especial, toda la vida va a ser especial para mí ir a San Mamés. Cada vez que me siento en mi localidad me emociono con el himno del Athletic y cuando estoy abajo si cabe todavía más. El año pasado fue especial por ser mi primer partido como entrenador y ahora será el primero con el Espanyol. No está reñido esos sentimientos con enfocarse en poder ayudar a mi equipo que quizás por ejemplo el año pasado allí no lo hice. Es una de las cosas que estoy queriendo cambiar y poder disfrutar de un gran partido en San Mamés".