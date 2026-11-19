Medio año después, los dos afianzan su rol dentro del vestuario

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197 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde que Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni se pelearon por primera vez en el vestuario de Valdebebas. Luego hubo una segunda pelea, que acabó con el uruguayo en el hospital y con una sanción económica por parte del Real Madrid a los dos futbolistas, en una muestra más de los numerosos problemas que atravesó la plantilla blanca a nivel interno el pasado curso.

Por aquel entonces, y teniendo en cuenta la gravedad de los dos altercados consecutivos, todo invitaba a pensar que uno tendría que salir en verano. Por contra, medio año después, la realidad es bien distinta: el Real Madrid ha decidido premiar a Valverde y Tchouaméni, cada uno a su manera.

Este mismo jueves, el club blanco ha anunciado la renovación de Tchouaméni hasta 2032, en una muestra de confianza hacia el francés que también conlleva una subida importante de salario. Pese a las dudas futbolísticas que ha dejado en numerosas ocasiones, especialmente cuando le ha tocado jugar en la medular con el propio Valverde, desde los despachos del Santiago Bernabéu le consideran una pieza clave del proyecto.

Unos meses antes, el Real Madrid premió a Fede Valverde otorgándole el brazalete de capitán. Tras la salida de Dani Carvajal, el uruguayo se ha convertido en el primer capitán del cuadro madridista, lo que confirma a su vez que dentro del club no existe ninguna duda sobre su importancia dentro del vestuario. Y eso que su rendimiento también ha dejado muchísimas dudas durante los últimos meses.

Qué pasó entre Fede Valverde y Tchouaméni

Valverde y Tchouaméni protagonizaron una pelea en el vestuario de Valdebebas tras un entrenamiento el pasado 6 de mayo. Un día después, los dos se volvieron a enzarzar y el uruguayo, que se golpeó contra una mesa durante la trifulca, acabó en el hospital y con un traumatismo craneoencefálico.

El Real Madrid resolvió el problema con una multa de 500.000 euros a cada futbolista. No hubo represalias deportivas, pues el charrúa se perdió varios partidos debido a ese golpe y el galo también acabó el curso con una lesión muscular.

Medio año después, los dos centrocampistas disfrutan de una posición privilegiada dentro del vestuario. Han vuelto a jugar juntos, han vuelto a abrazarse a la hora de celebrar los goles sobre el terreno de juego e incluso se han visto premiados por el propio club, cada uno a su manera.