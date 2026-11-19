Fran Fuentes 19 NOV 2026 - 13:09h.

El centrocampista amplía su vinculación en su, posiblemente, mejor momento desde que llegó al conjunto blanco

Manu Carreño plantea al Real Madrid la duda de muchos madridistas: "¿Y si llega una buena oferta por Vinicius?"

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El Real Madrid ha confirmado este jueves la renovación de Aurélien Tchouaméni. Tan solo un día después de anunciar la ampliación de contrato de Arda Güler, el conjunto blanco ha anunciado que es el turno del pivote francés. Una noticia que llega en uno de los mejores momentos del centrocampista desde su llegada al Bernabéu. De este modo, se confirma el patrón que ya se mostró con el centrocampista turco: rendir bajo las órdenes de José Mourinho tiene premio.

Aurélien Tchouaméni se gana la renovación desde que llegó Mourinho

De este modo, Aurélien Tchouaméni se ha convertido en una de las piezas fundamentales del Real Madrid de José Mourinho. El centrocampista francés ha conseguido hacerse fuerte en la medular y consolidarse como una figura prácticamente imprescindible para el técnico portugués, que valora especialmente su capacidad para sostener el equilibrio del equipo. Su despliegue físico, poderío en los duelos, capacidad para recuperar balones y criterio a la hora de distribuir el juego le han permitido ganar protagonismo en una zona del campo en la que el Madrid necesitaba encontrar estabilidad. A sus 26 años, sostiene y da equilibrio a un equipo que acumula figuras con alto potencial creativo y ofensivo en zonas adelantadas, como Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Júnior o Yan Diomande y Kylian Mbappé.

Del mismo modo, los números también respaldan su importancia. En lo que va de temporada 2026-27, Tchouaméni acumula diez partidos oficiales entre LALIGA y UEFA Champions League, ocho como titular, con un total de 709 minutos disputados y una asistencia. En LALIGA ha participado en ocho encuentros, siete de ellos desde el inicio, sumando 628 minutos. Además, sus registros defensivos reflejan su influencia en el juego: promedia 1,86 entradas y 2,53 intercepciones por cada 90 minutos, con un 54% de duelos ganados. Su continuidad en las últimas jornadas ligueras, con siete titularidades consecutivas, evidencia la confianza que Mourinho ha depositado en él. Real Madrid C.F.