Ángel Cotán 19 NOV 2026 - 09:23h.

El exportero encuentra un problema común a erradicar

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El fichaje de JJ Gabriel sigue dando que hablar. Tras su despedida oficial del Manchester United, el joven futbolista firmará un nuevo contrato con el Real Madrid. Tras coquetear con otros clubes y recibir el interés del FC Barcelona, el club blanco se ha hecho con sus servicios. Sin embargo, este movimiento está levantando cierta polémica.

Santi Cañizares va más allá y en su última intervención en El Partidazo de COPE denuncia un problema común en este tipo de movimientos. Para el que fuese portero profesional, el fichaje de JJ Gabriel por el Real Madrid genera más presión para el chico por culpa de una figura concreta.

Santi Cañizares y el problema común en el fichaje de JJ Gabriel

El ahora tertuliano analizó el fichaje del joven futbolista por el Real Madrid desempolvando un problema común en este tipo de movimientos: "Evidentemente que hay (presión) sobre los jóvenes. Las expectativas siempre pueden cumplirse o no pueden cumplirse y son solamente eso, expectativas. Ahora, mi pregunta es: ¿La culpa la tiene el chico? Actualmente el problema que hay es que hay mil representantes por cada tres jugadores. Entonces los representantes se pegan entre ellos, se roban jugadores, llaman a los padres... en fin, hacen barbaridades por tener jugadores. Y cuando los tienen, lo que tratan de alguna forma es dedicar 24 horas a un futbolista de 16 años y no puede ser, no entra en cabeza humana que tenga asesoramiento de prensa, midiendo todo, haciendo una carta para el United... es como que todo está desfasado".

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Para Santi Cañizares, la labor de los representantes en jugadores como JJ Gabriel es desmedida: "El mundo del fútbol y la mayoría de las cosas que hacen los jugadores están instigadas por sus representantes. Igual es que no hay otra forma de trabajar porque si no haces eso enseguida el jugador cambia de representante, pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es cuando lo que hacen depende de ellos o son ideas del representante".