Pablo Sánchez 19 NOV 2026 - 00:49h.

Hasta los tertulianos madridistas de El Chiringuito critican a Vinícius tras su confesión: "Llega pasado de peso, es inadmisible"

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El rendimiento de Vinicius con el Real Madrid sigue siendo objeto de debate. El brasileño, quien vuelve de una nueva concentración con Brasil, no encuentra su mejor versión bajo las directrices de Mourinho y su futuro sigue dejando ciertas dudas. La renovación del atacante también es objeto de opinión cuando se habla de la decisión del club blanco.

En El Chiringuito, Josep Pedrerol quiso matizar sus palabras sobre los pasos que había dado al Real Madrid con respecto al futuro de Vinicius. "El Madrid no ha puesto a la venta a Vinicius. Vinicius no quiere irse del Madrid. El Madrid no ha dicho a quién ha llamado, qué cuesta o qué vale, el Madrid no ha dicho nada, quiere que siga Vinicius y Vinicius quiere seguir. Yo dije que en caso de que llegue una oferta del Arsenal y Vinicius pidiese marcharse el Madrid se lo podía plantear y la cantidad no sería nunca inferior a 150 millones de euros. Que quede claro. Ha marcado goles con Brasil, parece que está levantando. No hay caso Vinicius, el Madrid confía en que vuelva", explicó Pedrerol.

La crítica de Jota Jordi

Jota Jordi salió al paso de estas declaraciones para criticar la renovación de Vinicius y explicar el motivo, a su parecer, de esta decisión a tenor de lo que se sigue viendo en el campo. "Lo hay desde hace años. Sabemos cómo acaba esto. Lo hemos visto con Cristiano, con Sergio Ramos. Ha renovado, o al menos yo entiendo que es, para que a final de año se vaya. Por eso se ficha a Diomande. Y cuando se lanza el mensaje que se lanza... pregúntale al Barça si vende a Raphinha, a Lamine, a Cubarsí. Vinicius era titular indiscutible y ahora está en venta".

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