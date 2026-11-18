Javi Rayo 18 NOV 2026 - 15:10h.

El Real Madrid no se plantea vender a Vinicius, pero una oferta potente podría cambiarlo todo

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Aunque renovó el pasado verano hasta 2032, el futuro de Vinicius sigue siendo objeto de debate en la actualidad madridista. Aunque el conjunto blanco no tiene entre sus planes la venta del futbolista brasileño, muchos aficionados del equipo merengue se preguntan qué debería hacer el club si llega una buena oferta, bien este mes de enero o ya en el próximo mercado de verano. Así lo ve Manu Carreño: "Se acabó la semana de las selecciones, vuelve LALIGA y hay una gran pregunta: ¿Qué va a pasar con Vinicius? Triunfador y sonriente con Carlo Ancelotti. Sin embargo, en el Real Madrid, veremos qué decide José Mourinho... Seguramente estemos ante la primera vez que un entrenador le puede poner a Vinicius el cartel de transferible ¿Lo hará Mourinho? Y nos preguntamos si en ese caso Vinicius aceptaría el papel de ser suplente en el Real Madrid. Habrá que esperar a ver que ocurre. Lo que sí está claro es que el Real Madrid no tiene ningún problema con Vinicius, al que ha renovado hace poco hasta 2032 ¿Pero y si llegase una buena oferta por el brasileño? ¿Qué haría el Real Madrid?", comentaba Manu Carreño al inicio de ElDesmarque de Cuatro de este miércoles.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.