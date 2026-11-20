David Torres Valencia, 20 NOV 2026 - 00:35h.

Aarón Mayol y Aimar Blázquez, sus últimas aportaciones

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José Jiménez lleva más de tres décadas poniendo nombres propios al futuro del Valencia CF. Su ojo clínico para detectar talento permitió que futbolistas como David Silva, Isco, Jordi Alba o José Luis Gayà crecieran en Paterna y acabaran alcanzando la élite. Ahora, a sus 73 años, el histórico responsable de captación de la Academia VCF cambia de cometido y afronta una nueva misión antes de poner punto final a su trayectoria en el club de su vida. Rodeado de su gente, y de Aimar Blázquez o Aaron Mayol, sus últimas grandes incorporaciones, dice hasta luego, pero no adiós.

El Valencia CF ha anunciado que José Jiménez centra desde el pasado mes de septiembre su trabajo en la captación de futbolistas para el Fútbol 8. Después de 31 años dirigiendo la captación de la Academia, el técnico quiere poner el foco en los más pequeños y recuperar terreno en la detección de talento de la Comunitat Valenciana.

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"Son 31 años que llevo ya en el Club dirigiendo la captación de la Academia VCF y es la hora en la que debo bajar el ritmo. Me queda una ilusión que es crear otra vez jugadores valencianos y en eso voy a focalizar los dos últimos años y luego, ya con 75 años, dejaré el club de mis amores", explica el propio Jiménez.

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El hombre que vio antes que nadie a Silva, Isco o Gayà

Su nombre está ligado a algunos de los grandes éxitos de la cantera valencianista. José Jiménez fue una figura fundamental en la detección y el desarrollo de futbolistas como David Silva, Jordi Alba, Isco y José Luis Gayà, entre muchos otros. Un trabajo silencioso, lejos de los focos, que ha dejado un enorme rendimiento deportivo, social y económico al Valencia CF.

Jiménez, homenajeado ya en 2023, es uno de esos personajes que conocen Paterna como pocos. "Conozco más algunos rincones de Paterna que los de mi propia casa", llegó a reconocer. Su trayectoria también fue reconocida con la Medalla de Oro de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana y el premio honorífico de la Academia VCF.

Ahora quiere aplicar toda esa experiencia a las edades más tempranas. "Quiero revitalizar el fútbol 8, anticiparnos para captar los jugadores de aquí, valencianizar, fidelizar a los jugadores con el Valencia CF y eso hay que trabajarlo y criarlo desde las edades del fútbol 8, de Alevines hasta Querubines. Creo que es muy importante generar ese amor al escudo, amor al Valencia CF y eso se genera desde abajo", explica.

Ricardo Ballester y Francisco Ureña toman el relevo en Fútbol 11

El cambio de funciones también supone una reorganización del departamento de captación. La responsabilidad del Fútbol 11 queda en manos del equipo que ha acompañado a Jiménez durante buena parte de sus tres décadas en Paterna.

Ricardo Ballester será el responsable de la captación del VCF Mestalla y los juveniles, mientras que Francisco Ureña se encargará de los cadetes e infantiles. José Jiménez seguirá vinculado a la Academia como asesor deportivo en materia de captación y representante institucional.

"Lo dejo en muy buenas manos, que es mi gente de toda la vida", señala. Su último gran servicio al Valencia CF tiene un objetivo muy concreto: volver a llenar Paterna de talento valenciano y conseguir que los futuros futbolistas crezcan identificados con el escudo desde sus primeros pasos.