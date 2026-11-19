David Torres Valencia, 19 NOV 2026 - 18:45h.

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Santiago Cañizares ha puesto voz a la preocupación que existe alrededor del Valencia CF y no ha esquivado ninguno de los grandes focos de conflicto del club. El exguardameta valencianista ha cuestionado directamente a Peter Lim por su ausencia, ha defendido que Braulio Vázquez no destituirá a Javier Aguirre antes de Navidad para no reconocer un posible error en su primera gran decisión y ha advertido de que Mestalla ya no intimida como antes. También ha analizado el planteamiento del equipo ante Rayo, Osasuna y Getafe, que define como un "gabinete de crisis", y ha señalado a Javi Guerra, Guido Rodríguez y Pepelu como los futbolistas que mejor saben qué hacer con el balón.

Lo ha hecho en una entrevista en el podcast Segunda Oportunidad de Relevo en el que al ser preguntado por qué haría si entra al vestuario del Valencia CF suelta: "Déjame entrar en los despachos, por favor. Déjame tener cara a cara con Peter Lim. Me gustaría más".

Las preguntas que Cañizares le haría a Peter Lim

"¿Por qué has comprado el Valencia si en realidad no se te ve por aquí? No has transmitido nunca un mensaje sobre cuál va a ser tu proyecto", explica Cañizares que le espeta: "Siempre mandas a alguien por delante que no ofrece credibilidad porque no eres tú, porque no te sientas con la gente. Quien compra una empresa importante, significativa en Valencia debería explicar su proyecto a la afición y escucharla".

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Además, Cañizares le preguntaría "¿Por qué no te rodeas de gente que, en lugar de que te dé abrazos y que te limpie los zapatos, te censure las decisiones que tomas que no son buenas?" y añade una nueva cuestión: "¿Por qué no te humanizas un poco? ¿Por qué estás en otra dimensión y no te acercas por Valencia nunca? ¿Y cuando te acercas, vienes en una furgoneta con cristales negros y no se te ve ni la cara?", dice Cañizares que declina entrar en el vestuario che: "En el vestuario está Aguirre, que tiene más verbo y más gracia que yo".

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Apoyo a Braulio Vázquez y a la continuidad de Javier Aguirre

¿Se comerá Javier Aguirre las uvas en Valencia? El exguardameta cree que sí, y su argumento pasa por la figura de Braulio Vázquez, al que ya respaldó en septiembre cuando Braulio es un director deportivo que, cuando toma una decisión, no la cambia alegremente. No se calienta". No espera un cese a corto plazo: "Estamos hablando del mes de diciembre", recordó ya que, además, implicaría "asumir un error grave suyo en la primera decisión importante, casi la única"

Cañizares explica además sobre Mestalla que "eso ha salvado a Baraja, ha salvado a Corberán", pero avisa: "No estoy encontrando ese Mestalla que meta al rival en su propio campo".

Fan de Guerra, Guido y Pepelu y exigencia a los jugadores

Sobre los jugadores: señala a Javi Guerra, Guido y Pepelu como los que "saben qué hacer con el balón". JAvi Guerra es "el jugador de mayor valor de la plantilla. Hay que exigirle un papel protagonista"

"Yo cito a estos tres jugadores dentro del campo porque saben qué hacer con el balón. Si no aparecen estos tres, ¿a quién se la voy a dar para que me transmita buenas sensaciones? No encuentro a nadie", y terminó pidiendo que, al igual que los jugadores, al igual que reclaman sus derechos contractuales, también tienen obligaciones: "No hay que decir a ver si salimos de aquí, no. Eres tú el que tiene que sacarlo".