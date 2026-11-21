David Torres 21 NOV 2026 - 15:04h.

Raba vuelve al once titular del Valencia CF en lugar de Danjuma

Fuera de Mestalla, Javier Aguirre y Vallecas, un cóctel para el optimismo

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ValenciaEl Rayo Vallecano y el Valencia CF se enfrentan este sábado en Vallecas en un duelo marcado por la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. El conjunto madrileño, con el peligro de la zona roja a solo dos puntos, busca hacerse fuerte de nuevo ante su afición después de la goleada al Celta de Vigo. Enfrente estará el equipo de Javier Aguirre, que persigue su segunda victoria desde la llegada del técnico mexicano para coger aire en la clasificación y complicar la situación de su rival.

El once confirmado del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano afronta el encuentro con varias dudas en su plantilla. Óscar Valentín es baja segura por lesión, mientras que Álvaro García y el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd llegan entre algodones por sendos problemas musculares. La posible ausencia del extremo condicionaba especialmente los planes de Beñat San José para configurar la banda izquierda, con Isi Palazón y Giorgi Tsitaishvili como alternativas.

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Alineación del Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Tsitaishvili, Mujaid; Nteka, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Isi Palazón; Camello.

El once titular del Valencia CF en Vallecas

El Valencia CF llega a Vallecas condicionado por las bajas y las sanciones. Javier Aguirre no puede contar con el sancionado José Luis Gayà ni con los lesionados Jesús Vázquez, Diego López y Sergi Canós. En cambio, Arnaut Danjuma y David Otorbi sí están disponibles para el encuentro.

La ausencia de los dos laterales izquierdos habituales obliga al técnico mexicano a buscar soluciones de emergencia. Luis Rioja y Pablo Maffeo son las alternativas que maneja para cubrir esa posición. También existe incertidumbre en la parcela ofensiva, donde Danjuma se disputa un puesto con Rioja para acompañar a Sadiq en ataque.

Alineación del Valencia CF: Dimitrievski; Arnau, De Haas, Tárrega, Maffeo; Raba, Guido Rodríguez, Pepelu, Rioja; Javi Guerra, Sadiq.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz).

Estadio: Vallecas (Madrid).