David Torres Valencia, 21 NOV 2026 - 12:55h.

Aguirre citó a 26 y los tres lesionados se sumaron para hacer piña

Convocatoria del Valencia CF para viajar a Vallecas con novedades

Compartir







El Valencia CF afronta una de esas finales que pueden marcar una temporada. En plena crisis deportiva, instalado en puestos de descenso y después del duro golpe sufrido ante el Real Madrid, el equipo de Javier Aguirre quiere cambiar su destino en Vallecas. Y para afrontar una batalla que puede ser decisiva, el valencianismo viaja unido. Van todos. El técnico mexicano cita a 26 futbolistas, pero la expedición contará también con tres compañeros que quieren estar al lado del grupo pese a no poder participar en el encuentro.

La imagen tiene un significado especial. José Luis Gayà, capitán del Valencia CF, acompañará al equipo pese a estar sancionado. Tampoco faltarán Diego López y Jesús Vázquez, ambos lesionados y sin opciones de ayudar desde el césped. Los tres estarán junto a sus compañeros en un desplazamiento que trasciende lo estrictamente deportivo. En un momento de máxima dificultad, el vestuario quiere transmitir un mensaje de unidad, compromiso y responsabilidad. Nadie quiere quedarse fuera de una cita que puede ser un punto de inflexión.

Javier Aguirre se llevó a 26

La convocatoria de Aguirre, con novedades y alternativas para viajar a Vallecas, representa también la importancia que tiene el encuentro para un equipo que necesita reaccionar. No es un partido más. El Valencia llega penúltimo, con nueve puntos después de doce jornadas, y necesita empezar a sumar para abandonar cuanto antes la zona peligrosa.

El propio Aguirre reconoció que el equipo tiene un déficit de puntos y que cada jornada es un examen. Después del luto que supuso la derrota ante el Real Madrid, Vallecas aparece como la primera oportunidad para cambiar la dinámica.

Quedan seis partidos para terminar la primera vuelta y un calendario exigente por delante. La hoja de ruta para salir del descenso empieza en Madrid. Esta vez, el Valencia no viaja solamente con los convocados. Viaja todo el vestuario.