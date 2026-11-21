David Torres Valencia, 21 NOV 2026 - 08:01h.

Siete partidos le quedan al Valencia CF hasta el final de la primera vuelta y el mercado de invierno

En la crisis, Javier Aguirre exculpa a Braulio Vázquez y pone en el foco a la plantilla

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El técnico mexicano Javier Aguirre dejó una reflexión significativa después de perder contra el Real Madrid. "Nos quedan seis partidos para terminar la primera vuelta, estamos escasos de puntos y tenemos que continuar buscando resultados. Jugar bien sería lo ideal", explicó al acabar el partido. Una declaración que resume las prioridades del entrenador: competir, sumar y mejorar, sin perder de vista la urgencia clasificatoria. "Nos quedan seis partidos para terminar la primera vuelta"

El calendario no concede demasiado margen. Hasta el final de la primera vuelta, al Valencia CF le quedan siete partidos de Liga. Un tramo decisivo para empezar a cambiar la dinámica y sumar ante rivales que, por objetivos y potencial, pertenecen a su liga particular: Rayo Vallecano, Osasuna, Getafe, Espanyol, Levante y Málaga, además del otro compromiso liguero pendiente contra el Atlético.

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El Valencia CF afronta las últimas jornadas de 2026 con la necesidad de cambiar su dinámica para abandonar los puestos de descenso, después de la derrota por 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla, que le mantiene penúltimo con nueve puntos tras doce jornadas. El primer compromiso será este sábado 21 de noviembre. El equipo de Aguirre retomará la competición liguera tras la Copa del Rey con una serie de cinco encuentros antes de finalizar el año.

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Este 21 de noviembre visita al Rayo Vallecano en Vallecas, el día 29 recibirá a Osasuna en Mestalla, el 6 de diciembre jugará ante el Getafe a domicilio, y el 13 se desplazará al campo del Atlético de Madrid. El último partido de 2026 será el 20 de diciembre ante el Espanyol, en Mestalla.

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Y un dolor de muelas llamado Atlético

Los enfrentamientos ante Rayo, Osasuna, Getafe y Espanyol adquieren especial importancia por la necesidad de sumar puntos frente a rivales de un nivel competitivo más próximo. No todos tienen necesariamente la misma trascendencia clasificatoria, pero representan oportunidades para reducir distancias con los equipos que preceden al Valencia.

La visita al Atlético se presenta como el compromiso más complicado de este tramo, por el potencial del conjunto madrileño y la exigencia de jugar en el feudo atlético.

El calendario, por tanto, ofrece posibilidades de recuperación, aunque no puede considerarse especialmente sencillo. El Valencia deberá afrontar tres desplazamientos y dos encuentros en Mestalla en Liga, además de la eliminatoria copera.