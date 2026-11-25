David Torres 25 NOV 2026 - 12:59h.

Otorbi está recuperado, Jesús Vázquez es baja y Danjuma sigue siendo duda

Una recuperación milagrosa y otra esperada en el Valencia CF para Vallecas

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ValenciaEl Valencia CF afronta la recta final de preparación para recibir a Osasuna en Mestalla con novedades en la enfermería. Otorbi ha entrenado con el grupo y apunta a entrar en los planes de Javier Aguirre, mientras que Jesús Vázquez continúa trabajando al margen y tiene prácticamente descartada su presencia en el encuentro. La otra ausencia de la sesión ha sido la de Arnaut Danjuma, aunque en su caso responde a motivos personales. La principal noticia positiva de la sesión ha sido David Otorbi. El extremo ha completado el entrenamiento con el resto de sus compañeros y empieza a ver la luz después de una recuperación que sorprendió incluso a los servicios médicos del club. Su evolución ya había sido llamativa la semana pasada. Después de sufrir una lesión que inicialmente hacía pensar en una ausencia prolongada, el futbolista experimentó una mejoría inesperada. De hecho, Javier Aguirre decidió incluirlo en la convocatoria para visitar al Rayo Vallecano en una recuperación que permitió adelantar los plazos previstos.

Otorbi entró finalmente en la lista definitiva para Vallecas y estuvo en el banquillo, aunque no llegó a participar. Ahora, tras reincorporarse al trabajo colectivo, apunta a disponer de sus primeros minutos ante Osasuna, siempre que complete sin contratiempos las próximas sesiones. Es más, con la duda de Danjuma podría ser una alternativa a Dani Raba.

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Jesús Vázquez, prácticamente descartado

La cara negativa vuelve a ser Jesús Vázquez. El lateral izquierdo continúa al margen del grupo y su presencia ante Osasuna está prácticamente descartada. El futbolista sigue sin poder reincorporarse a la dinámica colectiva y Aguirre pierde así una alternativa para el costado izquierdo.

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Su evolución marcará los próximos pasos, aunque a estas alturas parece complicado que pueda estar disponible para el encuentro en Mestalla.

Danjuma tiene permiso y volverá mañana

La ausencia de Arnaut Danjuma en el entrenamiento responde a una circunstancia personal especialmente delicada. El extremo neerlandés tiene permiso del Valencia CF después del fallecimiento de su padre y regresará mañana a los entrenamientos.

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El jugador ya tuvo que abandonar la concentración valencianista antes del encuentro ante el Rayo Vallecano por este mismo motivo. Danjuma dejó entonces la expedición para estar junto a su familia, después de que el club le trasladara públicamente sus condolencias y todo su apoyo.

Su regreso a los entrenamientos permitirá comprobar su disponibilidad de cara a Osasuna, aunque ahora mismo lo prioritario es respetar los tiempos del futbolista tras el duro golpe familiar.