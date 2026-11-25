La llegada de Corona es "inminente" y tendrá que tomar una decisión respecto al banquillo

Las tres opciones que manejaba el Málaga para la dirección deportiva

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Se avecinan novedades en el Málaga CF. El club ya ha tomado la decisión de destituir a Loren Juarros como nuevo director deportivo y, tras sondear distintas opciones en el mercado, ha decidido apostar por Miguel Ángel Corona para liderar la parcela deportiva. A su vez, Juanfran Funes se ganará una última oportunidad y seguirá en el banquillo la próxima jornada, ante el Athletic, en un duelo que se antoja ya como definitivo de cara a su futuro.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de fichajes, el Málaga "está a punto" de confirmar la salida de Loren Juarros, que era un secreto a voces desde hace varios días. Pese a que renovó su contrato hasta 2028 el pasado mes de marzo, el director deportivo ha sido el gran señalado de este paupérrimo regreso a Primera División por la escasa calidad de la plantilla.

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A su vez, en las oficinas de La Rosaleda han cerrado ya su sustituto: Miguel Ángel Corona. El mismo periodista anunciaba las negociaciones este miércoles por la mañana y ha confirmado poco después que su aterrizaje en Málaga "es inminente", por lo que ya está todo cerrado. Además, todo apunta a que llegará con Carmelo del Pozo como secretario técnico.

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Juanfran Funes y su futuro en el Málaga

Mucho se ha especulado durante los últimos días y las últimas semanas con la posible destitución de Juanfran Funes. Tras 13 jornadas, el Málaga no ha ganado ni un solo partido y apenas ha sumado 5 puntos, por lo que la situación parece más que insostenible de cara al banquillo.

La derrota ante Osasuna parecía ser el último clavo en el ataúd de Funes, pero finalmente, salvo sorpresa, todo apunta a que tendrá una última oportunidad y se sentará en el banquillo el próximo sábadvaleo ante el Athletic, ya que el nuevo director deportivo aún no habrá tenido tiempo de encontrar un sustituto.

A partir de ahí, Miguel Ángel Corona tendrá que tomar una decisión. Otra derrota ante el Athletic sería definitiva para el técnico, mientras que un triunfo podría cambiar por completo el panorama a corto plazo y darle algo más de tiempo en el banquillo.