Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 13:29h.

Las dos cláusulas que marcarán el futuro de Juan Cruz en el Málaga

El equipo de Martiricos sigue sin conocer la victoria en LALIGA EA SPORTS

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El tortuoso camino del Málaga en su regreso a LALIGA EA SPORTS se prolonga una semana más. Y ya van 13. El equipo de Martiricos cayó en su visita a Osasuna en un partido gris donde apenas encontró el área rival. Las sensaciones son muy negativas para un equipo que ya está a siete puntos de la salvación y con su técnico, Funes, en la cuerda floja. Pese a los números, en esta ocasión los focos parecen apuntar más a la dirección deportiva que al banquillo.

Según informa Radio Marca Málaga, la continuidad de Loren Juarros en la dirección deportiva del Málaga está en el aire. José María Muñoz habría perdido la confianza en él y los resultados hasta la fecha para nada ayudan. Este mismo lunes está prevista una reunión entre el técnico, el director deportivo y el administrador judicial para tratar de buscar una solución a la situación actual. En estos momentos, las esperanzas están puestas en los fichajes de invierno, aunque de momento es una incógnita saber quién será el encargado de ejecutarlo si el club toma decisiones a corto plazo.

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Funes, tras la derrota frente al Málaga

El entrenador del Málaga, Juan Funes, señaló tras perder contra Osasuna que “pasan las semanas y no somos capaces de ganar”, asegurando que deben dar “un punto de más, o por lo menos intentarlo”.

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“Una película que se repite muchas veces, estamos ahí, compitiendo en el partido, pero no somos capaces de sumar, de ganar, son muchas semanas. Hace falta un poquito más, si no, será muy difícil”, reconoció el técnico del Málaga tras una nueva derrota, esta vez en Pamplona. Mensaje a la afición: “Es la parte más dura, lo que más nos duele es ver a toda la gente que no sigue y que no deja de empujarnos. Agradecerles que hayan estado y el esfuerzo que ellos ponen es el premio que no les dan”.

“Los jugadores están capacitados y lo van a demostrar. Estoy convencido que durante el año lo van a demostrar porque sabemos de su valía. Ha habido muchos partidos en los que hemos estado cerca y no se consigue, pasa semana tras la semana. Este encuentro de hoy, si lo haces con dos victorias por detrás, pues va pesando menos. Pero la realidad es que pasan las semanas y no somos capaces de ganar. Hace falta poner algo más, porque con esto está claro que no nos da”, agregó.