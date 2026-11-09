Todavía no ha ganado ningún partido y es colista con sólo 5 puntos

El Big Data predice 11 cambios en la clasificación final de LALIGA EA Sports tras la jornada 12

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El Málaga CF no sale del pozo. La derrota ante el Racing en La Rosaleda ha hecho mucho daño, no sólo desde el punto de vista deportivo sino también anímico. El partido se antojaba como una final, ante un rival directo, un recién ascendido, y ante la oportunidad de lograr el primer triunfo del curso para coger algo de aire de cara a al salvación. Pero todo salió mal. Y las miradas, de manera irremediable, apuntan a Juanfran Funes.

Cualquiera que no esté demasiado puesto en la actualidad del cuadro malaguista lo tendrá claro: el técnico está sentenciado. Ni una sola victoria en 12 jornadas, sólo 2 puntos de los últimos 21 en juego, apenas 5 puntos en todo el campeonato, colista de la competición y a 6 puntos de la permanencia. Parece insostenible.

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Por contra, las aguas corren en una dirección bastante contraria en la Costa del Sol. Y es que según informa el diario Marca, Funes seguirá a cargo del equipo y se sentará en el banquillo del Málaga el próximo domingo 22 de noviembre ante Osasuna. Es decir, que salvo que se produzca un cambio repentino de opinión desde la dirección deportiva, no habrá cambio de técnico durante este parón de selecciones.

Además, la misma fuente señala que Loren Juarros tampoco tiene intención de dimitir como director deportivo. De hecho, ya está trabajando con vistas al mercado de fichajes de enero y con el objetivo de reforzar la plantilla para lograr una salvación que, en la situación actual, se antoja cada vez más complicada.

Dudas en el Málaga CF con Juanfran Funes y Loren Juarros

José María Muñoz, administrador judicial del club, ya había mostrado dudas días atrás con la figura de Funes. Los resultados no acompañan y, pese a que todo el malaguismo es consciente de las limitaciones de la plantilla, el técnico siempre es el primero en caer cuando la situación empieza a volverse insostenible, tal y como está sucediendo ahora desde el punto de vista clasificatorio.

Ahora, según Marca, la posición de Loren Juarros también queda debilitada a ojos de José María Muñoz por su decisión de mantener en el banquillo a Funes. Quedan dos meses para que llegue el mercado de enero y de momento el objetivo a corto plazo no es otro que el de llegar con algo de vida para fortalecer al equipo.