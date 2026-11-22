Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 20:24h.

El equipo costasoleño tuvo ocasiones para empatar el encuentro

Alineaciones confirmadas de Osasuna y Málaga en la jornada 13 de LALIGA EA Sports

Compartir







Las sensaciones invitan a creer en un cambio de dinámica que nunca llega, al igual que ocurrió en La Cartuja, pero los resultados son difíciles de sostener. El Málaga CF cayó por la mínima en el siempre complicado estadio de El Sadar a pesar de vender muy cara su derrota. Los futbolistas demostraron una vez más que creen en la propuesta de Juanfran Funes, aunque el tiempo se le empieza a agotar al entrenador costasoleño.

Un solitario tanto de Ante Budimir le bastó a Jagoba Arrasate para tomar aire y hundir más si cabe a un Málaga que necesita de manera urgente una reacción. Ya son trece balas gastadas en esta liga y la victoria sigue sin llegar.