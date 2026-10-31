El uno por uno del Betis y las notas del triunfo contra el Málaga en La Cartuja

Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 20:33h.

Los goles de Bartra y Fornals brindan el triunfo al Real Betis que sufrió hasta el último suspiro

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El Real Betis ganó por la mínima al Málaga, logrando la décima en catorce partidos oficiales. Tres nuevos puntos que consolidan su posición de privilegio en LALIGA, manteniendo la cuarta plaza y recobrando sensaciones antes de la visita al Borussia de Dortmund, donde podría certificar la clasificación a las rondas eliminatorias de la Champions.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Málaga en La Cartuja.

Álvaro Valles (5): Se mostró muy seguro en el tramo final, justo cuando más lo necesitaba el Betis.

Bellerín (4): Su partido fue especialmente gris. Demasiadas imprecisiones y pérdidas, sufriendo más de lo debido en defensa. Demasiada permisividad en la jugada del gol.

Bartra (8): Cuatro goles esta temporada. Nadie mejora sus números en ese aspecto, igualando los de Abde e Isco Alarcón. Termina contrato en junio, pero se está ganando a pulso la renovación.

Natan (6): Cuando se mostró concentrado demostró ser absolutamente superior a todos los rivales, pero cometió alguna desconexión que puso en apuros los dominios de Valles. Le faltó algo más de reacción en el gol del Málaga.

Fran García (7): Qué derroche de sacrificio, qué capacidad para repetir esfuerzos. A poco que mejore la toma de decisiones en campo contrario será todavía más importante para este Betis.

Marc Roca (7): Otro gran partido. Estuvo en todos lados, en todas partes, dominando él solo la contención del centro del campo.

Fornals (8): Esta versión sí se parece mucho más a la del año pasado. Viendo el fútbol de cara, rompiendo líneas, dándole dinamismo a la base de la jugada y sobre todo apareciendo con peligro en campo contrario. Suyo fue el segundo gol contra el Málaga. El primero de la temporada para él.

Isco (7): Un par de chispazos le bastan para marcar diferencias. Flota sobre el campo, vuelve a ser ese jugador que transmite alegría sobre el césped y contagia a sus compañeros. Le dio dinamismo al equipo en zona de tres cuartos y fue el principal ejecutor de juego en campo contrario. Fue el asistente de Marc Bartra en el primero.

Riquelme (4): Su partido fue un dolor de muelas. Es voluntarioso, sacrificado y le pone unas ganas tremendas, pero eligió siempre la peor decisión posible. Cada vez que tenía opción de peligro, empeoró la jugada. Se llevó algunos pitos de la grada.

Ez Abde (6): De más a menos. El Betis volcó el juego por su banda en la primera mitad, siendo el principal activo de su equipo en ataque. Dinamismo, desborde y regate que hizo estragos en la defensa del Málaga, aunque estuvo algo más gris después del descanso.

Troy Parrott (4): Él se siente cómodo con espacios, buscándoles las espaldas a la defensa, y en un partido con tanto volumen ofensivo, con el Betis tan volcado, no se sintió a gusto. Se esperaba mucho más de él, al menos en volumen participativo.

Suplentes

Antony (6): Sus minutos son súper esperanzadores. Hizo de todo para poder sumar al equipo, con varias asistencias que ni Fornals ni Ez Abde lograron ejecutar.

Dani Ceballos (5): Estuvo bien con balón.

Aitor Ruibal (5): Volvía a jugar un partido oficial cinco meses después.

Nelson Deossa (5): Salió al partido con mucha intensidad, aunque eso le hizo no medir alguna vez cuando su equipo necesitaba tener pausa y controlar la pelota.

Ángel Ortiz (5): Achicó un par de balones y se fajó bien cuando más sufría el equipo.