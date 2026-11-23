Ángel Cotán 23 NOV 2026 - 17:31h.

La situación clasificatoria se ha vuelto insostenible

Juanfran Funes tira de sinceridad ante un posible despido en el Málaga: "Ni ha sido mi intención"

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La pieza más fácil de sustituir en el mundo del fútbol cuando las cosas van mal es la del entrenador, pero el caso del Málaga CF es especial. El pasado domingo, el equipo costasoleño volvió a caer en LALIGA EA Sports y engordó hasta trece el número de encuentros sin conocer la victoria. Una situación clasificatoria insostenible que demanda un cambio y todos los focos apuntan a Loren Juarros.

Desde el pitido final en el estadio de El Sadar, el futuro del director deportivo malaguista se ha analizado al detalle, y según adelanta Deportes COPE Málaga, la decisión ya estaría tomada en el club de Martiricos este lunes.

El Málaga debate por tres directores deportivos

Salvo giro inesperado, el Málaga CF comunicará a lo largo de la semana la destitución de Loren Juarros con el objetivo de reconducir su difícil situación en el segundo tramo del curso y con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina. La citada fuente asegura que el club ha perdido la confianza en el director deportivo y ya se mueve en busca de su sustituto.

En este sentido, Málaga Hoy adelanta los tres primeros nombres por los que debate la entidad blanquiazul en estos momentos. Aunque la lista contempla otros candidatos, el club costasoleño tiene en agenda a Miguel Ángel Corona, Alfredo Merino y Juan Carlos Cordero.

Todas estas opciones, con experiencia en secretarías profesionales de nuestro fútbol, serían además los encargados de evaluar el futuro de Juanfran Funes al frente del primer equipo, aunque el técnico ya confesó el pasado domingo que se sentía con fuerza para seguir y el vestuario está a muerte con él. Por el momento, tres opciones que se valoran en las oficinas de La Rosaleda a la espera de oficializar la marcha de Loren Juarros al frente de la parcela deportiva.