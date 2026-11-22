Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 21:00h.

El director deportivo también habló de Julián Álvarez

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El futuro de Diego Pablo Simeone acapara focos en el Atlético de Madrid. Aún concentrados en los objetivos deportivos de presente, en las oficinas del Metropolitano comienza a cocinarse la decisión final sobre el futuro del argentino. El devenir de la temporada será importante, pero tras una larga etapa en el cargo, hay cierta incertidumbre.

Este domingo, Mateu Alemany ha explicado ante el micrófono de Movistar Plus cómo tomará la decisión sobre la renovación del Cholo. Además, el director deportivo del Atlético de Madrid también reaccionó a los goles de Julián Álvarez con Argentina.

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Mateu Alemany responde por los goles de Julián Álvarez y la renovación de Simeone

Confiado con su equipo. "Siempre confianza en nuestros jugadores y con la conciencia de un partido siempre complicado aquí. Creo que aún no ha sido derrotado en casa, bueno, con confianza total en nuestros jugadores y que saben lo importante que es en esta liga ese ritmo de crucero de ganar, ganar y ganar".

Los goles de Julián Álvarez con Argentina. "Sí, especialmente a los delantero que viven un poquito de esos momentos, rachas e inspiración. Creo que eso ayuda, sin duda. Todo lo negativo que tienen estos parones internacionales, pues en este caso con Julián está bien que marque goles. Siempre es una buena noticia para los delanteros".

Cómo decidirá el futuro de Diego Pablo Simeone. "Creo que no hay que marcar tiempos en una relación que es totalmente especial, muy especial entre club y entrenador. Lleva aquí quince años, por tanto, no es una relación clásica de un entrenador que termina contrato: el mes de tal o hay que esperar a no sé qué. Yo creo que con naturalidad la relación entre club y entrenador ha sido muy buena, franca, directa y muy fácil en estos quince años y por tanto seguimos en ese escenario. No tiene que cambiar nada".