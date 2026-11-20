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Cerezo no despeja las dudas con la renovación de Simeone con el Atlético: "No hay nada ni a favor ni en contra"
Cerezo no se moja con el futuro de Simeone
Julián Álvarez, obligado a devolvérsela a Simeone: "Necesitamos al mejor"
Una de las principales operaciones que tiene pendiente el Atlético de Madrid es la renovación de Diego Pablo Simeone ante el final del actual contrato del entrenador rojiblanco fechado para el 30 de junio de 2027. Las negociaciones entre el Cholo y el club están en punto muerto a la espera de un avance que aún no ve Enrique Cerezo. En el acto de presentación del documental 'Bien hecho', el presidente de la entidad colchonera no quiso responder al futuro del argentino advirtiendo de que "sigue todo igual" tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña la parte superior de la noticia.