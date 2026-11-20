Julián Álvarez moja con Argentina y Simeone le espera

El Barcelona confirma que ya no quiere fichar a Julián Álvarez: "No nos hace pensar"

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El Atlético de Madrid regresa a la competición este domingo con la visita al Getafe en el Coliseum en un encuentro en el que los de Diego Pablo Simeone buscarán reponerse de la derrota frente al Barça antes del parón de selecciones. Esa noche quedó señalado Julián Álvarez, que ha aprovechado los choques con Argentina para volver a coger confianza y buscará devolverle, por fin, al Cholo y a sus compañeros todo el apoyo que le han brindado mientras ha estado en el ojo del huracán.

La situación entre la Araña y la afición rojiblanca parecía más cerca de resolverse en buenos términos con su gol al Dépor con posterior mensaje de perdón y su mejora en el rendimiento pero ese envite contra el Barcelona lo ha vuelto a cambiar todo. Allí, el argentino falló dos ocasiones claras ante Joan García en las que se le vio demasiado ansioso y volvió a recibir la ira del Metropolitano.

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Diego Pablo Simeone quiso protegerle dándole el partido completo para que no quedara señalado con su sustitución y, tras el encuentro, volvió a dar la cara por él como ha sido habitual cuando ha estado cuestionado en el Atlético de Madrid: "Es un jugador extraordinario. Lo queremos mucho y lo necesitamos y vamos a trabajar con él".

"Hoy, de las cinco que tuvo el equipo, participó en tres o cuatro. Nos faltó ese gol que, obviamente, lo hubiera puesto en un lugar diferencial pero llegará, estoy seguro de que llegará", respondió el técnico en Movistar+ antes de incidir en esta mismo idea en sala de prensa: "La verdad que hizo un partido para mí importante. Participó, como bien estabas explicando, en estas tres situaciones, más la asistencia a Giuliano. En el segundo tiempo tuvo la situación esta que comentamos, que se la tiró por arriba al portero y el centro a Baena también es de él. Así que, ¿qué más le podemos pedir? La verdad es que todos hubiésemos querido que tenga la contundencia habitual pero lo vamos a esperar porque es un gran jugador, lo queremos. Y, obviamente, que para llegar donde queremos necesitamos al mejor Julián Álvarez. Si no, no vamos a llegar".

Julián Álvarez responde con goles con Argentina

Ahora, Julián Álvarez afronta el siempre complicado partido en el Coliseum con algo más de moral después de haber mojado en los dos compromisos de Argentina en esta ventana de selecciones. En los primeros choques de la era 'post Messi', el delantero marcó el único tanto de la Albiceleste en la derrota frente a Uruguay y un doblete en la goleada ante Costa Rica antes de ser sustituido al descanso.

Con estas tres dianas supera las dos únicas que llevaba en esta campaña vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid y, antes de volver al Metropolitano, quiere volver a recuperar sensaciones para ese perdón de la grada que no llega a completarse. También Diego Pablo Simeone merece una respuesta de la Araña dentro del campo después de haber sido el gran artífice de que la situación entre el futbolista y su afición no sea aún del todo irreconducible.