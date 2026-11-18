"Raphinha nos da un rendimiento muy alto", admite Bojan

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El FC Barcelona lo confirma: ya no quieren fichar a Julián Álvarez. Tras un verano intenso de tira y afloja y de mucha tensión entre el cuadro blaugrana y el Atlético de Madrid, desde la dirección deportiva del Camp Nou admiten que fichar un delantero no está entre sus prioridades de cara al mercado de enero, lo que descarta por completo un nuevo culebrón por el argentino.

Bojan Krkic, coordinador del área de fútbol del Barça, ha sido tajante este miércoles en una entrevista en Catalunya Radio cuando le han preguntado por las prioridades para reforzarse en la ventana invernal: "Hansi y su staff interpretaron que Raphinha en banda, en su modelo, se mueve más libre y más anárquico. Pensaron que podía jugar de '9' y evidentemente hasta que no juega no eres consciente de lo que puede dar. Raphinha nos está demostrando a todos que es un '9' con goles de '9', movimientos de '9'. Nos da un rendimiento muy alto que, evidentemente, no nos hace pensar en un fichar un delantero", ha admitido Bojan en el programa Tot Costa.

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El Barcelona, fichajes más allá de Julián Álvarez

Una nueva tentativa para fichar a Julián parece casi descartada, pero desde el Barça sí admiten que intentarán reforzarse en enero. "Todo se puede plantear. La temporada es larga y hay que sentarse con el míster para tomar buenas decisiones. Para ir al mercado en enero hay que tenerlo claro y saber qué podemos hacer para reforzar al equipo si es necesario", ha dicho Deco en el mismo programa.

Preguntado por si el Barça tiene el 'fair play' financiero necesario para afrontar un eventual fichaje, el director deportivo ha respondido que el club "está trabajando siempre" en esta cuestión, si bien ha remarcado que no quiere "empeorar al equipo" ni "que salga ningún jugador que pueda ayudar".