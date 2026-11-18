Pablo Sánchez 18 NOV 2026 - 17:50h.

Hansi Flick le pone la cruz y le obliga a salir del Barcelona: está sentenciado

El club y su agente aceleran para buscarle una salida en enero

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El futuro de Alejandro Balde en el Barcelona está prácticamente definido. El lateral no entra en los planes de Hansi Flick y las últimas decisiones del alemán solo hacen reforzar esa idea. La intención del conjunto blaugrana es buscarle una salida en enero y el futbolista ya está al tanto de la situación a través de su agente. En el horizonte asoman varias alternativas y una cuantía económica que satisfaría al Barça.

En estos momentos solo falta el 'sí' del jugador para dar un paso al frente de cara al mercado invernal. El Barcelona espera ingresar unos 40 millones de euros por su venta y ya definde su plan de actuación para la ventana de enero. Según cuenta Sport, la intención del club catalán es la de firmar a dos futbolistas que refuercen la defensa, parcela coja desde el inicio de curso entre falta de efectivos y lesiones.

Una vez se concrete la salida de Balde, el Barcelona abordará dos incorporaciones clave para elevar el nivel en una demarcación discutida casi desde que arrancó la temporada. El club desea acelerar el proceso para sellar su marcha en enero, importante también teniendo en cuenta que su contrato expira en 2028. Todo lo que no sea una venta en invierno supondría un importante bajón en los ingresos que el club podría obtener por Balde en futuras operaciones.

Alternativas en el mercado

La posible marcha de Balde está en conocimiento de muchísimos clubes que no le pierden la pista. Sin ir más lejos, en Italia la Juventus está preparando una oferta por él. También se ha interesado la Roma. En Inglaterra se habla mucho del Manchester City y también se le ha vinculado a equipos como el Chelsea, el Liverpool y el Tottenham. De momento, destinos muy suculentos para avanzar en la operación.