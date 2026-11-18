Pablo Sánchez 18 NOV 2026 - 20:24h.

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Analizó el crecimiento del equipo rojiblanco

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Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, dijo este miércoles que el equipo rojiblanco está en "crecimiento" y que la nueva ciudad deportiva, junto al estadio Metropolitano, es su "obsesión", en la tercera edición del Estadios Summit.

Junto con Fernando Fariza, director de explotación del Atlético de Madrid, valoraron la transformación que ha experimentado el equipo desde su etapa en el Vicente Calderón, el traslado al Metropolitano y el desarrollo de la futura ciudad deportiva, que se ha convertido en una de las grandes obsesiones de su consejero delegado. "Para 2027 va a estar la primera concesión ya construida para el 5 de junio, cuando alberguemos la Liga de Campeones aquí. No va a ser una ciudad deportiva cualquiera, sino un espacio en el que el ocio y el entretenimiento tendrán un papel protagonista, con 1.150.000 hectáreas en la ciudad de Madrid".

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El proyecto contempla una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros y una concesión de 75 años con el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de generar actividad económica y beneficiar también al entorno, porque "están cambiando la fisionomía del barrio", aseguró. Entre las iniciativas previstas figuran la creación de una universidad, acuerdos con Live Nation para atraer artistas y espectáculos, además de instalaciones como una piscina de olas. Todo ello forma parte de una estrategia para desarrollar nuevos proyectos que permitan ampliar la actividad del Atlético de Madrid más allá del fútbol.

La decisión "valiente" de abandonar el Vicente Calderón

Gil recordó sus primeros años en el club, al que llegó en 1992, cuando la entidad estaba lejos de lo que es hoy en día. Sobre aquella etapa, recordó que el Vicente Calderón "era todo cemento y pasamos a tener cinco estrellas por parte de la UEFA".

Uno de los momentos más complicados llegó en el año 2000, con el descenso a Segunda División. El club tuvo que afrontar una profunda crisis social y económica y plantearse cómo reinventarse para sobrevivir. En ese contexto surgió la posibilidad de trasladar el estadio a La Peineta, actual Metropolitano, inicialmente vinculada al proyecto olímpico de Madrid.

Lo que implicaba abandonar el Vicente Calderón y trasladarse a otra zona de la ciudad, una decisión que no resultaba sencilla desde el punto de vista emocional ni para la masa social. El dirigente reconoció que el cambio generó muchas dudas entre los aficionados y que fue difícil explicarles la decisión. Incluso ellos mismo tuvieron que replantearse la operación antes de dar el paso definitivo. Una decisión que, pese a las dificultades iniciales, hoy contemplan con orgullo, según explicó.

"Este estadio no tiene nada que ver con el Calderón, pero quisimos que mantuviera los mismos valores", señaló, destacando las posibilidades que ofrece actualmente el Metropolitano, que ya no se limita a los 90 minutos de un partido, sino que mantiene actividad durante todo el año. En este sentido, cifró en 150 millones de euros los ingresos generados por el estadio en cinco temporadas, por lo que está ya amortizado, según explicó, gracias a la actividad deportiva y a los eventos celebrados en sus instalaciones.

Actualmente, Miguel Ángel Gil reveló que el Atlético factura cerca de "600 millones de euros al año" y, durante ese periodo, organizó 23 conciertos frente a los 19 partidos de Liga disputados en el estadio, una muestra de la importancia creciente del negocio del entretenimiento. "Apostamos por el cambio y la infraestructura te lo devuelve todo. Ya no son 90 minutos de partido, sino que es todos los días, la industria del deporte está cambiando hacia el entretenimiento", finalizó.