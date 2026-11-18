El portavoz de Frente Amplio responde al futbolista con un vídeo defendiendo sus argumentos

Llorente da un paso más y amenaza con irse de España: "Si algún día me tengo que ir, me iré"

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Nueva respuesta de Pablo Bustinduy a Marcos Llorente. El portavoz de Frente Amplio y el futbolista del Atlético de Madrid se han visto enzarzados en los últimos días tras la propuesta del partido político de limitar las herencias a un máximo de 10 millones de euros, algo que no ha gustado nada al jugador.

A partir de ahí, se produjo una primera respuesta de Bustinduy y una segunda respuesta de Llorente, que en última instancia incluso amenazaba con irse de España en caso de que esto llegara a suceder.

Ahora, el portavoz de Frente Amplio le ha respondido a través de un vídeo de más de 4 minutos en Twitter. Lo ha hecho, eso sí, en un tono cordial y agradeciendo también el "buen tono" de Llorente en su última publicación, aunque insistiendo en sus ideas.

Bustinduy ha desglosado sus argumentos para implementar la idea de limitar las herencias superiores a los 10 millones. Entre otras cosas, ha pedido "una reflexión" a Llorente para que abandone la idea de dejar España si esto se llegara a dar. Y a su vez, le ha retado a verse cara a cara y debatir sobre el tema ofreciéndole dos opciones: el restaurante de su primo "que es más colchonero que Luis Aragonés" o el comedor escolar de una escuela pública.

El mensaje completo de Pablo Bustinduy a Marcos Llorente

"Ayer me escribió una carta larga Marcos Llorente, explicando las razones por las que se opone al programa fiscal del Frente Amplio sobre los grandes patrimonios de este país. El impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a los grandes propietarios de vivienda y la limitación de las herencias en 10 millones de euros. Y como lo explicó con muy buen tono, cosa que yo le agradezco, pues hoy quería responderle.

Mirad, en España hay 260.000 personas que tienen un patrimonio de más de 1 millón de euros. Esto es el 0,5% de la población. Hay 4.000 que tienen más de 10 millones de euros y hay 33 que tienen más de 1.000 millones de euros cada una.

Esta gente tiene más dinero que 18 millones de españoles juntos. 250.000 millones de euros. Marcos Llorente dice en su carta que esas fortunas se han hecho con el esfuerzo y con el trabajo, con la genialidad de esta gente.

Pero la realidad es que la inmensa mayoría de las grandes fortunas en España son heredadas. Los ultrarricos son hijos y nietos de ultrarricos. Han tenido la inmensa suerte de nacer en una casa en la que ya eran ricos.

Su destino estaba ya escrito. ¿Sabéis lo que pasa? Que en los últimos cuatro años estas grandes fortunas han multiplicado por dos su patrimonio. La economía no se ha multiplicado por dos.

Lo que producen no se ha multiplicado por dos. Lo que pasa es que están captando cada vez más riqueza de las clases trabajadoras hacia el 1% de la población. ¿Cómo? Pues sobre todo a través de la vivienda, de los activos financieros y de los dividendos.

Porque mientras arrastran los pies para subir los salarios, las grandes empresas están repartiendo más beneficios entre sus accionistas que nunca. Y esta gente tiene la práctica totalidad de los activos financieros del país. Esto es un problema no sólo porque sea injusto, sino porque las sociedades más desiguales son sociedades menos prósperas, menos dinámicas, menos seguras.

Y también es un riesgo democrático porque, claro, esas grandes fortunas llevan aparejada un gran poder político. Y así pasa, por ejemplo, que una sola persona puede comprarse una red social, modificar su algoritmo para que lo que tú veas lo decida él, comprarse un partido político, meter 400 millones de euros en unas elecciones o directamente comprarse el gobierno. Pero esto no es una cosa nueva.

Desde los griegos, y yo sé que a Marcos Llorente le gusta mucho la historia, se consideraba que una sociedad tan desigual no puede ser una democracia, es una oligarquía, lo que quiere decir que mandan los ricos, manda quien tiene dinero. Esto es el por qué, pero luego está el para qué. En su carta Marcos Llorente viene a decir siempre decís que el dinero de los impuestos va a ir para la sanidad, pero es que va a ir para sanidad.

En España tenemos el inmenso orgullo de tener un sistema público universal de salud. Y no me refería a un caso de cáncer de piel para ti, en absoluto. Me refería a los 300.000 que hay en España cada año. Millones de casos de enfermedades graves que se tratan en la sanidad pública igual para todo el mundo. En Estados Unidos una enfermedad grave es la principal causa de bancarrota para las personas. Aquí eso no sucede.

Y nos gastamos la mitad por habitante en salud que en Estados Unidos. Pero vivimos cinco años más. Claro que estamos orgullosos de la sanidad. Claro que estamos orgullosos de tener un sistema que envidian en el mundo entero. Y claro que hace falta recursos para mantenerlo.

Yo te hablaba también de la educación pública porque es el gran ascensor social. Es lo que garantiza que haya un mínimo de igualdad de oportunidades. Que nazcas en una casa rica o en una pobre, vas a tener acceso a una formación que te va a permitir pues hacer lo que siempre reivindica la derecha, que haya una cultura del esfuerzo, que haya meritocracia y que se pueda llegar en la vida a un lugar diferente del que dice el destino del barrio en el que has nacido o de cuánto dinero tienen tus padres.

Otra cosa que me decía Marcos Llorente es que es muy fácil hacer promesas con el dinero de los demás. Y le agradezco que me dé la oportunidad, por ejemplo, de explicar qué he hecho yo en esta legislatura. Hemos conseguido inyectar 6.200 millones de euros, que es mucho dinero, de los impuestos de todos y todas, para refundar el sistema de la dependencia. ¿Y ese dinero a dónde va? A acabar con las listas de espera en el sistema, a garantizar que todo el mundo tenga teleasistencia en su casa, que los centros de día funcionen o que te puedan acompañar si lo necesitas. Esta es una situación de dependencia para ir a la compra o ir al médico, por ejemplo. Hay casi dos millones de personas en el sistema de la dependencia en España y esto, que a lo mejor puede parecer pequeño, le va a cambiar la vida a mucha gente.

Me encantaría seguir hablando de estas y otras cosas y, de hecho, si Marcos Llorente quiere, yo estaré encantado de encontrarme, de vernos en persona y poder seguir hablando de esto.

De hecho, tengo un primo que es más colchonero que Luis Aragonés, que es hostelero más bien de tu cuerda y estaría encantado de invitarte a comer allí si quieres. O si no, si quieres, podemos ir a un comedor escolar de la escuela pública porque lo hemos regulado para garantizar el derecho a una alimentación saludable allí y yo sé que a ti te importa mucho la nutrición y podemos ir allí y ver cómo están cambiando las cosas.

Por último, al final de tu carta insinuabas que si gana el Frente Amplio y aplica estas medidas, pues a lo mejor te vas de España. Y yo quería pedirte que no lo hagas. Pedirte que no lo hagas y pedirte una reflexión también. Fíjate, con la admiración, con el cariño, con el apoyo que te ha expresado la gente en este país por ganar el Mundial, cómo lo ganasteis de manera extraordinaria, sabes que la inmensa mayoría de esa gente son trabajadores y trabajadoras. Además, es gente que necesitaría tres vidas para ganar lo que tú ganas en un año y también están entre tus seguidores y son mayoría.

Tú hablas mucho de los empresarios, pero no les has mencionado a ellos. Yo te animo a pensar en ellos y a pensar en otra cosa. Todo ese cariño, todo ese apoyo, de donde sale la persona que eres y lo que has conseguido en la vida, eso vale más que todo el dinero del mundo, ¿verdad?".