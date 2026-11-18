Alberto Cercós García 18 NOV 2026 - 15:43h.

Las nuevas tecnologías, la aparición de la IA o la situación actual en España; son algunas de las preocupaciones de Fernando Alonso

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Fernando Alonso tiene motivos de sobra para tener la cabeza ocupada. Su presente en la Fórmula 1, con una temporada 2026 especialmente complicada en Aston Martin, y los retos que todavía tiene por delante en su carrera deportiva centran buena parte de sus pensamientos. Sin embargo, hay algo que va mucho más allá de los circuitos y que también ocupa un espacio importante en su día a día. El piloto asturiano mira con preocupación hacia el futuro y, especialmente, hacia el mundo que se encontrarán las nuevas generaciones y en la que estará su hijo Leonard. Así lo ha explicado en una entrevista concedida a la revista Esquire, donde ha dejado una reflexión que va más allá del deporte.

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Fernando Alonso y sus 'miedos' ahora que es padre

El bicampeón del mundo reconoce que la situación global es algo que no consigue quitarse de la cabeza. "Hay ciertas preocupaciones geopolíticas, también la situación en España... tienes la preocupación de las nuevas generaciones, sobre cuáles son sus ambiciones, las redes sociales, la inteligencia artificial, el postureo, las tonterías...", explica Alonso. Una lista de inquietudes en la que la tecnología tiene un papel protagonista. El piloto no es ajeno a los cambios que está experimentando la sociedad y admite que la inteligencia artificial es uno de los asuntos que más le hacen reflexionar sobre el camino que está tomando el mundo.

No se trata únicamente de una preocupación puntual. Alonso reconoce que ese runrún le acompaña incluso cuando está centrado en sus objetivos profesionales y personales. "En la cabeza, aparte de los objetivos profesionales y personales, sí que tengo un poco siempre el runrún de cómo está yendo el mundo y hacia dónde va", confiesa. Una reflexión que adquiere todavía más importancia desde que ha sido padre. La llegada de su hijo Leonard ha cambiado también su manera de mirar al futuro y de pensar en todo aquello que está por venir.

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"Más ahora que tengo un bebé y pienso qué mundo va a tener dentro de 20 o 30 años. Algo preocupado estás. Pido ese deseo", añade el asturiano. Alonso, acostumbrado a competir al máximo nivel y a planificar cada detalle de su carrera, reconoce así que hay cuestiones que escapan completamente a su control. Esta vez no habla de motores, resultados ni campeonatos, sino de una incertidumbre que comparte con muchas otras personas: qué sociedad heredarán los más pequeños y qué papel jugarán en ella las nuevas tecnologías.