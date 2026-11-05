Redacción ElDesmarque Madrid, 05 NOV 2026 - 13:53h.

El cantante reconoce que su admiración por el piloto asturiano y que le sigue desde hace más de dos décadas

La esperpéntica salida de los Aston Martin en México que evidencia el gran problema del motor Honda

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David Bisbal ha confesado una pasión que le lleva acompañando desde hace décadas. El cantante almeriense es un gran aficionado a la Fórmula 1 y, especialmente, de Fernando Alonso. Así lo ha contado en una entrevista con Pedro Ruiz en su pódcast de YouTube, ‘ADN (Algunos diálogos necesarios)’, donde ha detallado su relación con el mundo del motor y la admiración que siente por el piloto asturiano. Una afición que va mucho más allá de ver las carreras los domingos ya que lleva 25 años siguiendo el campeonato y ha llegado a modificar sus horarios para no perderse ninguna sesión importante.

David Bisbal explica hasta dónde llega su pasión por Fernando Alonso

"Yo soy fanático de la Fórmula 1 desde hace 25 años. Hemos ido a Austria… hemos ido a un montón de grandes premios y yo conozco a Fernando. Cada vez que estoy con él me causa más admiración y su entorno también", explicó el artista durante la conversación con Pedro Ruiz. Bisbal ha reconocido que seguir la trayectoria del bicampeón del mundo se ha convertido en una parte importante de su rutina. Tanto es así que las diferencias horarias nunca han sido un impedimento para estar pendiente de lo que sucede en los circuitos. "Fernando Alonso ha hecho que yo me levante a las tres de la mañana según en qué lugar yo me encuentre del planeta o que me quede hasta la una o dos de la mañana. Ya fuera entrenamientos libres o clasificación, lo que sea", relató.

En septiembre de este mismo año, el cantante y el asturiano compartieron un día en el circuito de Montmeló, donde el piloto llevó a Bisbal como copiloto de un Aston Martin de la categoría GT. El artista acudió acompañado de su mujer, Rosanna Zanetti, y pudo vivir de cerca la experiencia de subirse a un coche conducido por el asturiano.