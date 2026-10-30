Alberto Cercós García 30 OCT 2026 - 11:20h.

Fernando Alonso fue muy duro con la parte trasera de la parrilla y hasta Carlos Sainz ha alzado la voz

La presión de Aston Martin a Honda ya la nota Fernando Alonso

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La polémica sigue coleando en la Fórmula 1. Desde que terminó el Gran Premio de Estados Unidos, las palabras de Fernando Alonso sobre el nivel de los pilotos que compiten en la parte baja de la parrilla han generado bastante ruido. El asturiano, especialmente crítico con Alex Albon después de los incidentes vividos en Austin, no dudó en señalar que algunos pilotos no están a la altura. "Cuando empiezas atrás sabes que hay estos riesgos. El nivel de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy bajo, como hemos visto con Alex. Así que tenemos que mejorar el coche para empezar algo más adelante", comentó entonces.

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y sobre las que el propio Alonso ha vuelto a pronunciarse en México. Lejos de echarse atrás, el piloto de Aston Martin ha mantenido su postura, aunque sin querer señalar directamente a ningún nombre. "No sé si es el último tercio de la parrilla, porque luego he visto artículos intentando elegir los siete u ocho pilotos, y no soy específico en el número de pilotos. Pero creo que todos sabemos de quiénes hablamos", explicó. Además, dejó un último recado para aquellos que se hayan podido dar por aludidos: "Los que se hayan sentido aludidos por ese comentario… eso te dice todo".

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Carlos Sainz deja clara su postura al respecto

Y quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder ha sido Carlos Sainz. El madrileño, que también está sufriendo las dificultades de Williams para competir en la zona noble, ha ofrecido una visión bastante diferente a la de su compatriota. Sin entrar en una confrontación directa, sí ha querido defender a los pilotos que actualmente ocupan las últimas posiciones de la clasificación y recordar que estar atrás no significa carecer de talento.

"Creo que ninguno de los que estamos en la tabla baja merecemos estar ahí, creo que todos tenemos el talento más que suficiente para estar luchando por las posiciones arriba. Si no, ahí tenéis lo que pasa con Fernando o conmigo, que hemos ganado carreras y desgraciadamente estamos teniendo que luchar en la tabla baja por circunstancias que no dependen de nosotros", destaca. Un mensaje que supone toda una respuesta al discurso de Alonso: el coche puede marcar las diferencias, pero el talento de los pilotos que pelean atrás no está necesariamente en entredicho.