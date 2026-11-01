Drama absoluto de Aston Martin en México, con Fernando Alonso y Lance Stroll abandonando en la vuelta siete

Alberto Cercós García 01 NOV 2026 - 21:24h.

Fin de semana para el olvido para Aston Martin en general y Fernando Alonso en particular

El detallazo de Marc Márquez para recordar a todas las víctimas de Urda

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Como si de una pesadilla de Halloween se tratara. Aston Martin cierra uno de los fines de semana más terroríficos de toda la temporada, y eso ya es decir mucho. En un Gran Premio donde el optimismo con Fernando Alonso estaba por las nubes, la cruda realidad de un proyecto muy alejado de las expectativas ha dado una nueva sorpresa negativa. Y es que el piloto asturiano, por ejemplo, lo tenía todo consigo para, ayer, clasificar en una posición muy competitiva. Tenía el ritmo necesario y en los diferentes entrenamientos libres lo había demostrado: tenía la capacidad para luchar y soñar con entrar por primera vez en la Q3.

Pero nada más lejos de la realidad. Alonso terminó la sesión de clasificación antes de tiempo y muy enfadado. A ese enfado, con total seguridad, habrá que añadirle otro algo más contundente. Porque tras una nefasta salida, a las siete vueltas el AMR26 dijo basta. Todo apunta a que se trata del mismo problema de ayer, al menos eso ha dicho el propio Fernando por radio.

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El drama no termina ahí: falta Lance Stroll

La situación fue todavía más desoladora porque Lance Stroll tampoco pudo terminar la carrera, ni rozó la bandera de cuadros. El canadiense, que tampoco estaba teniendo un fin de semana especialmente brillante, sufrió los mismos problemas de rendimiento y fiabilidad que su compañero y terminó abandonando también en la séptima vuelta. Un doble abandono que deja a Aston Martin sin representación en pista cuando apenas se había consumido una pequeña parte del Gran Premio. Ni Alonso ni Stroll pudieron hacer frente a una carrera que volvió a poner de manifiesto todas las carencias del AMR26.

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Y lo peor es que el 2026 de Aston Martin empieza a ser una auténtica pesadilla. Lo que debía ser el año de la consolidación de un proyecto ambicioso, con Adrian Newey al frente y Honda como socio motorista, se ha convertido en una sucesión de problemas, decepciones y domingos para olvidar. La fiabilidad sigue sin estar a la altura, el rendimiento tampoco acompaña y Fernando Alonso continúa pagando las consecuencias de un monoplaza que está muy lejos de competir donde se esperaba.

Fernando Alonso y el desafío de México

"México es un gran desafío para la unidad de potencia y parece que no fue suficiente. Tuvimos que retirar el coche y debemos entender por qué, el equipo explicará el problema concreto. Una vuelta en clasificación y luego una carrera corta, es muy frustrante porque los tres entrenamientos libres fueron bien, dimos muchas vueltas, pero a la hora de la verdad no pudimos rodar. Es parte del proceso, espero que aprendamos una dura lección", contaba Alonso nada más bajarse de su monoplaza en AS.

Un drama, el de su abandono, que parece que tiene explicación y justificación. "El desafío con la altitud y esas cosas probablemente ha sido subestimado por nuestra unidad de potencia. México siempre ha sido un duro desafío para las unidades de potencia y no ha sido suficiente", zanjaba.