Alberto Cercós García 01 NOV 2026 - 17:33h.

Tras la victoria de Marc Márquez en Sepang, el piloto de Ducati podría cerrar su décimo título el próximo fin de semana

Jorge Martín y Pecco Bagnaia vacilan a Marc Márquez sobre una futura paternidad: "Primero el perro y luego..."

Compartir







Marc Márquez está a las puertas de hacer historia. El piloto de Ducati ha firmado un fin de semana sobresaliente en Sepang, donde terminó segundo en la 'sprint' y se llevó la victoria en la prueba del domingo. Un botín que, unido a la ausencia por lesión de Jorge Martín y a los resultados de Marco Bezzecchi, le permite llegar a Qatar con opciones matemáticas de proclamarse campeón del mundo por décima vez. Eso sí, el viaje a Doha sigue rodeado de incertidumbre. Las dudas de los pilotos por la situación de seguridad en Oriente Medio han provocado reuniones, peticiones de garantías y hasta amenazas de no participar. De hecho, Yamaha ya ha anunciado que no acudirá al Gran Premio.

La remontada de Márquez durante esta temporada tiene tintes extraordinarios. En Mugello llegó a estar a 102 puntos del liderato y parecía que sus opciones de conquistar el campeonato se habían esfumado. Sin embargo, el ilerdense fue recuperando terreno hasta meterse de lleno en la pelea. Ni siquiera una temporada complicada físicamente, con su paso por quirófano y aquella durísima caída en la sprint de Le Mans, consiguió apartarle de su objetivo. Poco a poco volvió a encontrar sensaciones, resultados y regularidad, hasta darle la vuelta por completo a una clasificación que parecía imposible de remontar.

PUEDE INTERESARTE El tremendo enfado de Fernando Alonso al recibir la orden de abandonar su Aston Martin: golpes al volante y mucha resignación

Las cuentas de Marc Márquez para ganar el título en Qatar

Pero las cuentas son claras. Márquez llegará a Qatar con 399 puntos, por los 355 de Martín y los 332 de Bezzecchi. Para cerrar el campeonato necesita sacarle 30 puntos al madrileño y ocho al italiano durante el fin de semana. La opción de eliminar a Bezzecchi depende exclusivamente de Marc: si gana tanto la 'sprint' como la carrera del domingo, incluso aunque el italiano termine segundo en ambas, le aventajaría en ocho puntos más, suficientes para dejarle sin opciones matemáticas.

El gran interrogante está precisamente en el estado físico de Martín. El madrileño se lesionó la mano derecha en Australia, no pudo pilotar en Sepang y viajará a Qatar para intentar competir, aunque su condición física es una incógnita. De hecho, solo necesita sumar ocho puntos para impedir que Márquez pueda proclamarse campeón. Si no consigue hacerlo, el título podría quedar sentenciado el próximo domingo bajo los focos de Lusail, sin necesidad de esperar a Portimao y Valencia.