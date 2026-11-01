Alberto Cercós García 01 NOV 2026 - 00:02h.

Fernando Alonso termina la jornada muy enfadado y bastante frustrado con su Aston Martin

La extrema sanción que plantea MotoGP a los pilotos que se nieguen a viajar a Qatar y que puede poner en jaque el Mundial

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Fernando Alonso ha vivido uno de los sábados más frustrantes de todo el 2026. El piloto asturiano llegaba a la clasificación del Gran Premio de México con buenas sensaciones después de unos entrenamientos libres en los que había demostrado tener ritmo para pelear por la Q2 e incluso soñar con algo más. Sin embargo, cuando más importaba, el Aston Martin volvió a dejarle tirado. Un problema en el monoplaza le obligó a detenerse antes de poder completar su intento, poniendo punto y final a una clasificación que prometía mucho más. Otro jarro de agua fría en una temporada que parece no darle tregua.

La frustración de Alonso era evidente al terminar la sesión. El español no escondió su decepción por una oportunidad que se había escapado cuando las expectativas eran bastante mejores. "Era optimista. Perdimos una gran oportunidad, así que la frustración va más allá de lo imaginable. Pero esta es la historia de la temporada", reconocía nada más bajarse del monoplaza y en declaraciones recogidas por AS.

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Fernando Alonso se veía luchando por la Q3

Sobre el momento en el que tuvo que abandonar su intento, Alonso explicó que se quedó muy cerca de regresar al garaje, aunque entendía que parar era la decisión más sensata. "Me quedé a cien metros del garaje, pero probablemente el problema era más importante que eso y no se hubiera arreglado allí. Lo más seguro era parar y seguí las instrucciones", explicó. El asturiano también quiso poner en contexto el potencial real del Aston Martin: "Estábamos entre el 11º y el 13º, así que si hacíamos una buena vuelta quizás la Q3 era posible, aunque era demasiado optimista. Alrededor del 12º era nuestra posición".

Ahora, además, el panorama para la carrera tampoco invita al optimismo. Alonso reconoció que las temperaturas están complicando el trabajo de todos los equipos y que salir desde atrás supone una desventaja importante. "Todos tenemos problemas con las temperaturas, así que cuando sales atrás no puedes seguir a otros coches ni nada de eso. No hay mucho que podamos hacer", lamentó. A eso se suma la posibilidad de tener que sustituir elementos de la unidad de potencia, lo que podría obligarle a salir desde el pit-lane: "Sinceramente no lo sé, supongo que sí".